Le Google Pixel 10 Pro XL n’est pas un monstre de puissance, mais est-ce si grave ?

Quelles performances attendre du Pixel 10 Pro XL ? Le Tensor G5 sera plus puissant que son prédécesseur, mais ne fera pas du smartphone une pointure dans ce domaine.

À quelques heures du lancement des Pixel 10, les résultats d'un benchmark AnTuTu pour le Pixel 10 Pro XL ont fuité. Avec un score de 1 140 286 points, le smartphone améliore la marque du Pixel 9 Pro XL (983 628 points), soit une hausse des performances d'environ 15 %. Une telle augmentation est standard d'une génération sur l'autre, même si on pouvait espérer des progrès plus spectaculaire maintenant que Google a confié la conception de ses puces à TSMC plutôt qu'à Samsung. Malgré un changement d'architecture et un passage à une gravure de 3 nm, le nouveau Tensor G5 ne devrait donc pas permettre aux Pixel 10 de devenir des monstres de puissance.

À titre de comparaison, certains smartphones Android équipés d'un SoC Snapdragon 8 Elite peuvent dépasser les 3 000 000 de points. Le Tensor G5 parvient tout juste à faire mieux que le Snapdragon 7+ Gen 2, une puce de milieu de gamme de Qualcomm. Les Pixel n'ont jamais été des champions de la performance, et ce ne sont donc pas les prochains modèles qui vont faire évoluer la situation. Mais ce n'est sans doute pas très important.

Le Tensor G5 des Pixel 10 n'est pas pensé pour cartonner sur AnTuTu

Google a toujours privilégié l'expérience utilisateur à la puissance brute sur ses smartphones. Plutôt que de disposer d'une puce à la pointe, la firme va privilégier l'optimisation logicielle pour donner une sensation de fluidité à l'usage. Comme elle n'équipe pas ses appareils des meilleurs capteurs photo du marché, mais leur fait bénéficier d'un traitement d'image parmi les meilleurs de l'industrie. Et avec l'arrivée de l'IA, le fabricant n'a clairement pas pour priorité de terminer premier sur les benchmarks. Son objectif est de bouleverser la manière dont on utilise notre mobile au quotidien.

Google Pixel 10 Pro XL' Tensor G5 brings a massive 15% performance boost over the Tensor G4. Now the new Tensor G5 can finally match Snapdragon 7+ Gen 2' performance. pic.twitter.com/MHNjc55yTf — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 18, 2025

Il est d'ailleurs probable que Google et TSMC se soient concentrés sur la puissance de calcul IA pour ce Tensor G5. C'est sur ce terrain que la marque communique et entend séduire les consommateurs. Nul doute que Google soit aussi très attentif à la consommation énergétique de cette puce, l'autonomie et la chauffe étant plus prioritaires qu'arriver dans les hauteurs du classement AnTuTu.