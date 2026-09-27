Google Photos ne répond plus sur certains Pixel, les utilisateurs enragent

Une application essentielle fait des siennes sur les smartphones de la firme de Mountain View. En effet, Google Photos rencontre de gros problèmes sur certains Pixel, dont les nôtres.

Lancé il y a plus de dix ans, Google Photos est bien pratique pour consulter et partager ses clichés facilement. Mais le géant de l’informatique ne s’est pas reposé sur ses lauriers. En effet, Google met régulièrement à jour son application, et a récemment corrigé ce gros défaut de l’exportation des fichiers. Mieux encore : grâce à ce raccourci, fini la galère pour retrouver les photos stockées sur votre smartphone.

Toutefois, Google Photos n’est pas dénué de problèmes, loin de là. En début d’année, nous découvrions un bug qui empêchait la synchronisation des images entre les applications web et mobile. Et, pire encore, un autre bug faisait tout simplement disparaître les photos stockées sur votre smartphone, rien que ça.

Mais cette fois, c’est au tour de l’option de modification des images. À la rédaction, nous avons pu constater que, sur nos propres smartphones Pixel, tenter de modifier une photo a tendance à faire planter l’application Google Photos. Et, visiblement, nous sommes loin d’être les seuls.

Google Photos plante, et les conseils d’entreprise ne servent à rien

Vendredi dernier, l’utilisateur d’un Pixel 11 Pro XL a signalé le problème sur Reddit dans un fil intitulé « Les photos recadrées ne répondent plus dans Google Photos ». Et de nombreux autres propriétaires de smartphones Google, tels que le Pixel 9 ou encore le Pixel 10, ont entre-temps partagé une expérience similaire.

« J’ai fait exactement ce que vous avez fait. J’ai pris une photo, je l’ai modifiée, recadrée, puis enregistrée. J’ai ouvert la galerie photo et aucune des options ne répond. »

Et, visiblement, ces réactions en série ont fait beaucoup de bruit. En effet, l’un des représentants de Google s’est lui-même rendu sur le post Reddit. Celui-ci a même tenté de proposer des solutions. Le responsable a suggéré, entre autres, de vider le cache, de redémarrer le téléphone en mode sans échec, ou encore de désinstaller les mises à jour de Google Photos.

Toutefois, l’ensemble de ces opérations ne semble pas résoudre le problème. On espère donc que le géant de la tech prendra rapidement des mesures avant notre café du lundi…