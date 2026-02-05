Google Photos : grâce à ce raccourci, fini la galère pour retrouver les photos stockées sur votre smartphone

Si retrouver les photos et vidéos sauvegardées directement sur votre téléphone s’apparente à un parcours du combattant, ce nouveau raccourci au sein de Google Photos devrait vous faciliter la vie. Et ce n’est pas la seule nouveauté que teste actuellement la firme de Mountain View.

Google Photos
Ces derniers temps, Google a mis l’accent sur les fonctionnalités inédites – surtout celles dopées à l’IA – afin d’imposer son application Photos comme une plateforme polyvalente, et notamment de retouches photo. Mais la firme de Mountain View n’en oublie pas sa vocation première : celle de galerie photo.

Afin de la rendre plus complète, mais aussi intuitive et cohérente, le géant de la tech multiplie les changements au sein de son interface, jusque dans les moindres détails. Il intègre – au moins sous la forme d’expérimentation – tantôt des fonctions basiques mais évidentes, tantôt des options destinées à homogénéiser l’affichage. Toutes ont le même objectif : améliorer l’expérience utilisateur. La dernière nouveauté testée ? Un moyen plus rapide d’accéder au contenu stocké sur l’appareil.

Google Photos teste un nouveau raccourci pour accéder plus rapidement aux médias stockés sur votre smartphone

Au sein de l’application, les médias stockés localement ne sont pas mis en valeur dans la vue Photos par défaut. S’il y a bien une section « Sur cet appareil » dans l’onglet Collections de Google Photos, celle-ci peut facilement passer à la trappe si on ignore qu’elle existe. C’est pourquoi la firme de Mountain View développerait une solution pour accéder plus rapidement à ce contenu.

Il s’agirait d’un nouveau raccourci. Nos confrères d’Android Authority l’ont découvert dans la version 7.62.0.865122296 de l’application et sont parvenus à l’activer de manière anticipée. Ce raccourci se présente sous la forme d’une icône « dossier » et se situe dans l’en-tête de Google Photos. Appuyer dessus renvoie instantanément à la section « Sur cet appareil ».

Google Photos raccourci sur cet appareil
Parmi les autres nouveautés repérées par nos confrères dans cette version de l’application se trouve également une refonte de l’interface de la page des paramètres de sauvegarde, afin d’apporter davantage de cohérence avec l’environnement Google Photos. Ce changement de look est dans les tuyaux depuis un petit moment, mais la firme semble avoir bien avancé dessus depuis la dernière fois.

Autre rafraîchissement prévu : celui de l’affichage des détails des photos. Les métadonnées devraient être présentées de manière plus épurée, sûrement pour davantage de lisibilité des informations. Pour le moment, aucun de ces ajustements n’ont été déployé auprès du grand public. Étant donné leur état d’avancement, cela pourrait arriver (plus ou moins) rapidement – tout dépend de la volonté de Google.


