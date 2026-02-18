Google Photos : un bug empêche la synchronisation des images entre les applications web et mobile

Google continue d’améliorer son application pour la rendre toujours plus utile. Cependant, les utilisateurs signalent depuis quelques jours un dysfonctionnement de l’une de ses fonctions les plus pratiques : la synchronisation entre les versions web et mobile.

La firme de Mountain View multiplie les efforts pour imposer Google Photos comme un service incontournable – voire indispensable. De simple galerie, l’application s’est aussi transformée en studio photo au gré des ajouts successifs de fonctionnalités. Mais le géant de la tech n’oublie pas la fonction première de son application et intègre également de nouvelles options pour la rendre toujours plus pratique : Ask Photos, nouvelle interface, partage devenant un véritable jeu d’enfant…

D’ailleurs, l’un des atouts majeurs de Google Photos est sa synchronisation entre les versions web et mobile, puisqu’elle permet aux utilisateurs d’avoir accès à leurs médias depuis n’importe quel appareil. Il semble toutefois que celle-ci soit victime d’un bug depuis quelques jours. Voici ce que l’on en sait.

La synchronisation de Google Photos rencontre un bug frustrant

Enregistrer un cliché dans l’application Google Photos revient également à le sauvegarder dans le cloud. Résultat : si vous vous connectez depuis la version web, vous pouvez retrouver ces mêmes photos. Il en va de même si vous passez par l’interface web. Enfin, c’était le cas jusqu’à il y a quelques jours.

En effet, depuis le 12 février, si l’on se fie aux premiers signalements publiés sur les réseaux sociaux, Google Photos rencontre un problème. Dans ces posts, les utilisateurs partagent leur expérience pour le moins désagréable : tout ce qu’ils enregistrent via l’interface web ne se synchronise pas avec l’application mobile. Toutefois, la sauvegarde des images vers le cloud semble toujours opérationnelle.

Étant donné les nombreux utilisateurs, iOS comme Android, qui déplorent ce bug, que ce soit sur Reddit ou sur les forums d’assistance de la firme, il semble que ce ne soit pas un bug isolé – même s’il n’est pas non plus universel.

Comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, our le moment, l’entreprise n’a pas officiellement reconnu le bug, bien qu’un expert produit ait déclaré que l’équipe de Google Photos avait été alertée. Il ne reste plus qu’à attendre un correctif, en espérant qu’il ne se fasse pas trop attendre.