Windows 11 : Microsoft suspend en urgence cette mise à jour qui sème le chaos

La mise à jour KB5002907 de Windows 11 aurait tendance à causer d’importants dégâts. Face à ce constat, Microsoft a pris une décision radicale, en suspendant purement et simplement son déploiement…

Windows 11
Crédits : Unsplash

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft n’est pas avare en mises à jour pour son système d’exploitation. Celui-ci a régulièrement droit à son lot de rafraîchissements, pour le meilleur comme pour le pire. Mais commençons par le meilleur. Plus tôt ce mois-ci, Windows 11 ramenait une option particulièrement regrettée depuis son prédécesseur, Windows 10. Par ailleurs, le dernier système d’exploitation de Microsoft vous laisse enfin reprendre le contrôle du menu Démarrer grâce à cette mise à jour.

Mais passons maintenant au pire. En effet, certaines mises à jour font plus de mal que de bien. On pense par exemple à celle-ci, qui bloque tout simplement l’installation de logiciels. Rien que ça. Plus récemment, une autre update cassait complètement l’audio sur Windows 11.

Et, cette fois, la mise à jour facultative KB5002907 pour Microsoft 365 Apps s’attaque directement à la propriété. En effet, dans certains cas, les clients ayant acheté une licence perpétuelle pour Office 2016 et Office 2019 ont payé pour rien. Et pour cause : Office apparaît comme « Produit sans licence ». Pire encore, cette mise à jour provoque parfois la désinstallation pure et simple de ces outils professionnels. Rien que ça.

Microsoft fait machine arrière et suspend la mise à jour problématique

« Les installations concernées sont toutes des versions Office 2016 et Office 2019 Home & Business (licences perpétuelles/achats uniques) », explique Christian Van Hautte, qui dirige une société de services informatiques en Belgique.

« Le point commun est KB5002907, une mise à jour publiée aux alentours du 23 septembre et présentée comme ciblant les “installations obsolètes de Microsoft 365 Apps” », poursuit le responsable. « Mais elle s’installe clairement aussi sur des versions perpétuelles (sans abonnement) d’Office et perturbe leur état d’activation. »

Mais, bonne nouvelle, Microsoft semble avoir pris conscience du problème. En effet, le géant de l’informatique a décidé de suspendre le déploiement de la mise à jour KB5002907. « Nous sommes au courant de ces signalements et avons suspendu la mise à jour pendant que nous enquêtons », confirme la firme de Redmond. « Des informations supplémentaires à destination des clients seront communiquées par les canaux appropriés. »


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