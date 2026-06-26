Android : un étrange bug fait disparaître les photos stockées sur votre smartphone, voici comment éviter de tout perdre

Sur Reddit, un utilisateur explique avoir découvert un bug faisant disparaître ses photos sur son Nothing Phone 2a. En vérité, celui-ci peut concerner beaucoup plus d'utilisateurs sur d'autres modèles. On vous explique ce qu'il se passe.

google photos désactiver IA

Imaginez chercher pendant des heures une photo sur votre smartphone et ne jamais la retrouver. Pourtant, vous êtes certain de l'avoir prise, mais c'est comme si celle-ci avait disparu et n'avait jamais existé. C'est exactement ce qui arrive à certains utilisateurs Android, notamment, d'après les témoignages sur Internet, ceux possédant un smartphone Nothing. La bonne nouvelle, c'est que l'on sait ce qu'il se passe.

Comme l'explique un membre de Reddit, il semblerait que le problème se situe au niveau de la fonctionnalité de masquage des photos. L'internaute explique que le bug se déclenche lorsque deux images portent le même nom, par exemple deux images téléchargées se nommant “download.jpg”. Si l'une d'entre elles se trouve dans le dossier caché du smartphone et qu'il décide de l'afficher, alors l'image la plus récente des deux disparaîtra sans laisser de trace.

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Pourquoi les photos disparaissent mystérieusement sur Android

Depuis, il semblerait que Nothing ait déployé un patch correctif, bien que le bug ne soit mentionné dans aucun changelog. Dorénavant, les photos sont automatiquement renommées dans ce cas de figure pour éviter les conflits, par exemple en “download (1).jpg”. Reste que le problème peut persister sur d'autres smartphones. Heureusement, il existe une solution toute simple : changer d'application galerie.

Sur certaines galeries, cacher ou réafficher une photo modifie l'emplacement du fichier sur la mémoire, ce qui explique que deux images peuvent porter le même nom sans créer de conflit. Mais dès lors qu'une image est sortie de son dossier caché, elle rejoint le dossier commun et peut alors prendre la place d'une autre portant le même nom. La solution est donc d'utiliser une application comme Google Photos ou le dossier sécurisé sur Samsung, qui stocke les fichiers cachées sur le cloud, évitant tout risque de conflit.


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