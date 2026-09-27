Vous passez au drive ? Cette IA de McDonald’s pourrait bientôt prendre votre commande

La célèbre chaîne de fast-food américaine accueille l’intelligence artificielle à bras ouverts. McDonald’s est en effet en train de tester un assistant vocal capable de prendre les commandes au drive.

McDonald's
Crédit : Unsplash

Plus intelligente que jamais, l’IA est désormais partout. Celle-ci est capable d’effectuer de nombreuses tâches à la place des humains, et tend à remplacer bon nombre d’emplois. D’ailleurs, Bill Gates a récemment annoncé les trois métiers qui seront les premiers à être balayés par l’IA. Et, visiblement, personne n’est à l’abri, pas même les équipes de chaînes de restauration rapide.

En effet, voilà maintenant plusieurs années que McDonald’s utilise l’intelligence artificielle. Toutefois, dans un premier temps, le géant du fast-food américain s’est contenté d’utiliser l’IA pour tenter de vous faire consommer plus. La technologie était alors utilisée pour proposer des recommandations de produits toujours plus pertinentes à ses clients.

Mais McDonald’s s’apprête visiblement à passer à la vitesse supérieure. Mercredi dernier, l’entreprise a présenté un assistant vocal basé sur l’IA, baptisé Archy. Et celui-ci n’est pas nouveau. McDonald’s le testerait depuis un certain temps déjà.

L’IA se généralise dans les fast-foods américains

Basé sur ArchIQ, un système d’IA générative destiné à gérer les restaurants, Archy vise avant tout à simplifier le travail des équipes de travailleurs en chair et en os. Celle-ci permet notamment de surveiller les équipements de cuisine et de suivre les stocks. Enfin, l’IA serait en mesure de vérifier que les commandes sont complètes avant que celles-ci ne soient servies au client du drive.

Toutefois, et sans mauvais jeu de mots, le français n’est pas encore au menu. En effet, l’entreprise américaine teste son assistant vocal en langue anglaise et espagnole. Mais cela n’empêche pas l’IA d’afficher des performances impressionnantes. « Cela permet à nos modèles d’IA de prendre des décisions précises en une fraction de seconde », affirme ainsi Brian Rice, directeur mondial des systèmes d’information de McDonald’s.

Quoi qu’il en soit, McDonald’s n’est pas la seule entreprise de restauration à avoir recours à l’intelligence artificielle. Taco Bell, par exemple, utilise la prise de commandes vocale par IA dans près d’un million de restaurants à travers les États-Unis. Par ailleurs, Uber Eats ajoute une IA pour faire vos courses à votre place, plus besoin de chercher produit par produit.

Source : Fox News


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