Google corrige enfin ce bug qui rendait ses filtres de recherche inutilisables

Trier ses résultats de recherche par date était devenu impossible depuis plusieurs jours. Google renvoyait un mélange de pages récentes et de contenus vieux de plusieurs années, sans aucune logique. Un responsable du moteur vient enfin de sortir du silence.

Trouver une information en ligne ne suffit plus, encore faut-il savoir de quand elle date. Les filtres temporels des moteurs limitent les résultats aux dernières heures, à la semaine ou au mois écoulé. Le réflexe est devenu courant pour suivre une actualité ou vérifier la fraîcheur d’une page. Ces outils évoluent régulièrement, et l’historique de recherche de Google accepte désormais les images et l’audio en plus du texte. Ils restent pourtant fragiles, et la moindre défaillance se remarque immédiatement.

Depuis la fin du mois de juillet, Google Search renvoyait n’importe quoi dès qu’un filtre temporel était activé. Les internautes qui sélectionnaient « Dernières 24 heures » ou « Semaine dernière » voyaient remonter des pages vieilles de plusieurs années. Le phénomène touchait le monde entier, sur ordinateur comme sur smartphone Android. Le moteur traversait déjà une période de bouleversements, puisque le Mode IA et l’Aperçu IA de Google ont débarqué en France quelques jours plus tôt.

The team shipped a fix this morning. Appreciate your patience. The weekend slowed things down a bit. — Rajan Patel (@rajanpatel) August 2, 2026

Google Search retrouve des filtres temporels fiables après une semaine de panne

Les filtres temporels de Google Search fonctionnent de nouveau normalement. Selon Rajan Patel, vice-président de l’ingénierie pour le moteur, les équipes ont déployé un correctif après plusieurs jours de débogage. Un représentant de la communauté d’aide de la firme a confirmé la réparation sur Reddit. Le tri par date renvoie désormais des résultats cohérents, sur ordinateur comme sur mobile. La panne aura duré près d’une semaine, sans jamais toucher la pertinence du classement lui-même.

Google n’a livré aucune explication sur l’origine du dysfonctionnement. Un internaute avançait sur Reddit que le code JavaScript du menu était en cause. La firme de Mountain View n’a jamais validé cette piste. Pendant toute la panne, chaque personne devait taper elle-même l’opérateur « after » suivi d’une date dans la barre de recherche pour limiter les résultats aux pages récentes. Cette commande manuelle a fonctionné sans faille du début à la fin de l’incident. Elle garde son intérêt pour affiner une requête, même maintenant que le menu déroulant répond correctement. Les internautes pressés retrouvent surtout leur réflexe habituel. Un simple clic suffit de nouveau pour afficher les seules publications du jour.