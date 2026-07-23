Aperçu IA et Mode IA en France : la recherche Google ne sera plus jamais la même

Google déploie les Aperçus IA et le Mode IA dans son moteur de recherche en France, des mois après tout le monde. Il va falloir s'habituer à ces nouvelles fonctionnalités, elles changent la manière d'utiliser le moteur.

Il aura fallu plus de 2 ans. En mai 2024, Google lance des fonctionnalités IA spécifiques à son moteur de recherche. Au départ exclusivités de certains pays dont les États-Unis, elles débarquent en Europe en octobre 2025, mais pas en France. Le temps de trouver un arrangement pour l'usage des sites de presse dans les résultats, et c'est finalement fin juillet 2026 que l'Hexagone voit arriver l'Aperçu IA et le Mode IA dans Google.

Autant le dire tout de suite : il s'agit du plus gros changement apporté au moteur de recherche de Mountain View depuis des années, de loin. Les deux ajouts transforment totalement la manière dont les internautes utilisent ce dernier, si tant est qu'ils adoptent ces nouveaux usages. Avant de prendre une décision, il faut comprendre à quoi servent l'Aperçu IA et le Mode IA. Ça tombe bien, nous sommes là pour vous l'expliquer.

L'Aperçu IA, ou le TL;DR de Google

L'expression “TL;DR“, très utilisé sur le Web, veut dire “Too Long; Didn't Read“, ou “Trop Long; Pas Lu” dans la langue de Molière. Elle sert à introduire le résumé d'un long texte pour celles et ceux qui ne veulent pas le parcourir en entier. L'Aperçu IA, c'est exactement ça : un résumé réunissant différentes sources pour répondre directement à votre requête de recherche. Sans que vous ayez besoin de cliquer sur le moindre lien au préalable.

Les sources sont toutefois accessibles, soit dans un cadre sur le côté, soit par l'intermédiaire d'une petite icône à la fin des paragraphes. Google précise que “ces aperçus s'affichent seulement lorsque [ses] systèmes déterminent qu'une réponse optimisée par l'IA est utile pour répondre à votre requête“. Si vous tapez juste le nom d'un smartphone par exemple, il n'y aura pas de résumé. Sur la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir une zone de texte dans laquelle il est écrit “Posez une question“. Elle permet de déclencher une conversation faisant basculer sur le Mode IA.

Le Mode IA combine intelligence artificielle et résultats de recherche

Également accessible depuis la page d'accueil du moteur de recherche Google, le Mode IA reprend l'interface des chatbots tel que Gemini ou ChatGPT. À l'usage, il n'y a pas vraiment de différence avec ces services. Vous formulez votre requête, par écrit, à la voix, avec ou sans support (fichier, image…) et l'IA vous répond. La particularité, c'est que les sources dont elle se sert pour cela sont directement affichées, là aussi sur le côté ou via une icône. Sur un chatbot “classique”, vous devez préciser que vous voulez les voir.

Le principal avantage du Mode IA est que vous n'avez pas à effectuer plusieurs recherches d'affilée. La technologie de “query-fan-out” lui permet de découper votre question en sous-thèmes et de lancer de multiples recherches en même temps. Sachant que vous avez la possibilité de poursuivre la conversation au besoin. Le Mode IA se sert de Gemini 3.5, la dernière version de l'intelligence artificielle signée Google.

Du point de vue de l'internaute, ces deux outils sont utiles, pour peu que l'on prenne le temps de les apprivoiser. Ce qui se fait d'ailleurs très facilement. Reste à savoir quel impact ils auront sur les sites où l'IA de Google vient chercher ses informations. Ne plus cliquer sur un lien, c'est diminuer le trafic sur la page associée. Or, il n'y a pas de secret : moins de trafic, c'est moins de revenus. Surtout pour les sites de presse. Les différentes études montrent actuellement une baisse de clics sur les liens de 30 à 60 % quand un résumé IA est disponible.