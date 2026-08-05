Firefox : la dernière mise à jour corrige le bug qui empêche de lancer le navigateur… à cause d’une mauvaise mise à jour

Mozilla vient de publier une nouvelle version de son navigateur Firefox qui se concentre sur la correction de bugs. Parmi les soucis techniques réglés, on en trouve notamment un particulièrement retors qui pouvait empêcher l’application de se lancer, forçant ainsi une réinstallation.

firefox
Crédits : 123rf

L’actualité est très mouvementée du côté de Firefox ces derniers temps. Le petit trublion des navigateurs s’est en effet offert une profonde refonte graphique il y a quelques mois, dont il avait bien besoin. Mais ce n’est pas tout. Soucieux de rester à la page, ce dernier s’est également doté d’un VPN gratuit, bien pratique pour camoufler rapidement sa navigation. Après tout ce travail, il est donc bien normal que les nouvelles mises à jour soient un peu plus calmes et se contentent de corriger quelques bugs.

C’est notamment le cas de la version 153 de Firefox, disponible dès maintenant en téléchargement. Le changelog se résume ainsi à une liste de bugs résolus, dont un pour le mois cocasse. En effet, cette mise à jour vient réparer un problème qui cassait… les mises à jour. La chose peut paraître amusante, mais elle l’était beaucoup moins pour les utilisateurs impactés, qui ne pouvaient tout simplement plus lancer leur navigateur.

Sur le même sujet — Firefox vient de récupérer une fonction anti-pistage que Chrome ne propose toujours pas

Firefox corrige ce bug qui bloquait le lancement du navigateur

Le bug empêchait en réalité une mise à jour de s’installer complètement, laissant le navigateur dans un état d’update permanent. Ce dernier pensant que la mise à jour était encore en cours, il refusait tout bonnement de se lancer. La seule solution était alors de désinstaller et réinstaller complètement l’application. Mozilla précise qu’un faible nombre d’utilisateurs ont été impactés. Si vous faites malgré tout partie des concernés, votre problème sera résolu en installant la version 153 de Firefox.

Les autres bugs corrigés comprennent également une mauvaise interprétation des favoris, que le navigateur affichait sans raison comme des sites dangereux, empêchant l’utilisateur de s’y rendre. Ces mêmes favoris ont été aussi la cible d’un autre bug qui bloquait leur chargement lorsque la barre latérale était cachée et le gestionnaire de mots de passe désactivé. Enfin, le VPN s’affichait parfois dans des régions où il n’est normalement pas disponible. Ce n’est désormais plus le cas.


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