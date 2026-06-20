Google ne sait plus quoi faire avec son IA, DuckDuckGo entre dans la danse

Google semble avoir baissé les bras face à l’un de ses concurrents. En cas de recherche « no AI », les résumés d’IA de l’entreprise ont en effet tendance à rediriger les utilisateurs vers… DuckDuckGo.

Chez Google, la course à l’intelligence artificielle semble inarrêtable. La firme de Mountain View a récemment refondu son moteur de recherche, qui dispose depuis peu d’un mode IA particulièrement ambitieux. Ambitieux certes, mais loin d’être parfait. L’IA de l’entreprise modifie par exemple les titres d’articles dans la recherche web, et ils sont loin d’être pertinents. Mais le nouveau moteur de recherche de Google n’est pas le seul à poser problème.

Les résumés d’IA de Google, ou AI Overviews, sont eux aussi loin d’être parfaits. D’ailleurs, ces derniers racontent souvent n’importe quoi, selon une étude. Mais il semblerait que le géant du numérique ait discrètement mis en place une « porte de sortie » pour ses utilisateurs.

C’est en tout cas ce qu’a remarqué DuckDuckGo, qui a partagé son expérience sur X. L’entreprise a ainsi constaté qu’en cas de recherche du type « no AI » (« pas d’IA ») sur Google Search, les résumés d’IA ont tendance à faire une étrange proposition. Ces derniers offriraient un lien redirigeant vers la page No AI Search de DuckDuckGo.

Even Google recommends DuckDuckGo if you don't want AI in your search experience. Let 👏 people 👏 choose 👏 pic.twitter.com/uGss24xZxQ — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) June 18, 2026

DuckDuckGo vs Google : qui remportera la bataille ?

Et c’est un comble pour Google, qui mise toujours plus sur l’intelligence artificielle. D’ailleurs, la firme de Mountain View prépare un raccourci IA dans Chrome qui vous suivra sur tous les sites. Mais selon DuckDuckGo, de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers cette alternative à Google Search.

« Google impose l’IA aux utilisateurs sans aucun moyen de s’en désinscrire », affirme Gabriel Weinberg, fondateur et PDG de DuckDuckGo. « En conséquence, leurs résultats deviennent moins bons, et non meilleurs. Nous voulons être l’endroit qui remet les utilisateurs aux commandes et leur permet de décider de la quantité d’IA qu’ils souhaitent utiliser, ou non. »

Il est vrai que DuckDuckGo propose un mode de recherche totalement dépourvu d’IA. Google aussi, mais pas totalement. Il est en effet quasiment impossible de désactiver complètement les résumés d’IA de l’entreprise.

Et DuckDuckGo semble profiter de cet avantage. L’entreprise affirme ainsi que le nombre de téléchargements de son application a fortement augmenté. Ce phénomène serait lié aux annonces de Google concernant son nouveau moteur de recherche basé sur l’IA.