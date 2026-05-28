Google change son historique de recherche, plus personnalisable et compatible avec les images et l’audio

Google a mis à jour la manière dont fonctionnent l'historique de recherche et les recommandations personnalisées, avec plus de contrôle pour l'utilisateur et de nouvelles fonctions.

Google annonce “mettre à jour la façon dont vos paramètres dans les services de recherche Google sont gérés”. Il devient possible de contrôler l'historique et les recommandations personnalisées indépendamment grâce à deux nouveaux paramètres : l'Historique des services de recherche et les Recommandations personnalisées.

Auparavant, ces options étaient incluses au sein d'autres menus, dans “Activité Web et applications” et “Personnalisation de la recherche”. Les nouveaux paramètres sont d'ailleurs basés sur les choix les plus récents de l'utilisateur dans ces sections. Les options seront donc automatiquement activées ou désactivées en fonction des paramètres précédemment sélectionnés. Si vous ne souhaitez pas modifier vos habitudes, il suffit donc de ne toucher à rien. “Si l'activité sur le Web et les applications était activée, mais que la personnalisation de la recherche était désactivée, seul l'historique des services de recherche est activé” avec la nouvelle formule, détaille la firme.

Les médias débarquent dans l'historique d'activité

L'utilisateur peut toujours choisir la durée de conservation de son historique et décider de le supprimer manuellement ou automatiquement. Google précise que “l'historique des services de recherche peut désormais inclure des médias (comme des images et des fichiers audio) issus de vos interactions, selon vos paramètres”. Il ne se limitera donc plus seulement aux seules adresses URL, aux trajets sur Maps ou aux vidéos regardées sur YouTube ou Twitch. Il faut activer la nouvelle option “Enregistrer les médias” pour en bénéficier.

Les médias en question peuvent provenir d'une recherche par importation d'image via Google Lens, de vos fichiers et enregistrements audio et vidéo, de Search Live, de la traduction vocale ou encore des recherches vocales. Toutes ces modifications seront déployées progressivement au cours des prochains mois, indique Google.

Google utilise l'historique des services de recherche pour entraîner ses modèles d'IA. Mais l'entreprise promet que les données sont dissociées de votre compte Google avant d'être ainsi exploitées. Il sert aussi à établir le profil publicitaire de ses utilisateurs, servant à leur diffuser de la publicité ciblée.