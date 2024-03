Google bloque les RCS sans prévenir sur plusieurs smartphones, voici pourquoi

Des utilisateurs de smartphones Android se sont retrouvés dans l'impossibilité d'envoyer des messages RCS du jour au lendemain, sans raison apparente. Pourtant, ils partagent tous un point commun.

Depuis des années, une guerre fait rage entre Google et Apple. Bon, il y en a en réalité plusieurs, mais celle qui nous intéresse ici concerne les technologies d'envoi de messages sur smartphones. On parle bien sûr de la fameuse opposition entre les bulles vertes et les bulles bleues, ou entre le protocole RCS et iMessage. Pour rappel, si vous recevez un message sur votre smartphone Android et qu'il provient d'iMessage sur iPhone, il utilisera le protocole SMS. Pas de chiffrement, de réactions ou de conversations de groupe possible donc.

Google n'a jamais caché son envie de voir Apple adopter le RCS. À grand renfort de vidéo parodique voire d'affichage publicitaire géant, la firme pousse Apple à #GetTheMessage (comprendre le message, un hashtag créé pour l'occasion). C'est finalement la loi européenne sur le numérique (DSA) qui contraint Apple à adopter le RCS en 2024. Une victoire pour Google qui, ironiquement, est en train de priver certains de ses utilisateurs du protocole de messagerie si ardemment défendu.

Les messages RCS ne fonctionnent plus sur votre smartphone Android ? Vous n'êtes pas le seul

Sur le réseau social communautaire Reddit, plusieurs personnes témoignent d'un problème avec leur mobile Android : elles ne peuvent plus envoyer de messages RCS. C'est arrivé du jour au lendemain, sans raison apparente. Mais en y regardant de plus près, on constate qu'il y a un point commun entre tous ces utilisateurs. Soit leur appareil est rooté, soit le bootloader est déverrouillé, soit ils ont installé une Rom custom. Le phénomène touche celles et ceux qui ont effectué une ou plusieurs de ces manipulations.

Lire aussi – Google Messages devrait bientôt activer le RCS pour tous vos numéros sur dual SIM

Cela semble venir de l'ajout par Google d'un système de sécurité appelé SafetyNet à l'application Messages. Il vérifie si le système a été modifié d'une quelconque façon et, si c'est le cas, bloque des fonctionnalités comme ici le RCS. Le tout sous couvert d'assurer la sécurité des données. C'est aussi ce qui empêche de se servir d'applications bancaires sur un mobile rooté par exemple. La seule manière actuelle de contourner le blocage des messages RCS est d'installer un module Magisk spécifique, un procédé connu des personnes s'adonnant au root. Il n'y a cependant aucune garantie que Google ne trouve pas un moyen d'empêcher qu'il fonctionne.