Google Messages devrait bientôt activer le RCS pour tous vos numéros sur dual SIM

La dernière mise à jour de Google Messages apporte une information capitale pour tous les détenteurs d’un smartphone avec dual SIM. En effet, il semblerait que Google s’apprête à activer le RCS sur le second numéro d’un même utilisateur. À l’heure actuelle, seul un numéro de téléphone a accès à la technologie.

Le RCS, c’est bien — au point que même Apple a fini par se laisser tenter. Mais pour peu que vous soyez propriétaires de deux numéros de téléphone, que vous utilisez sur un seul et même smartphone grâce au dual SIM, vous vous retrouvez rapidement limité par Google Messages. En effet, l’application ne permet à l’heure actuelle de profiter du RCS uniquement sur un numéro de son choix, le second en étant privé. Sur sa page de support, Google affirme pourtant travailler sur un support pour le dual SIM pour sa messagerie.

Aucun signe ne montrait jusqu’à maintenant un avancement dans le projet. Jusqu’à ce que nos confrères de 9to5Google décident de fouiller dans la version 20240102_00_RC01 de Google Messages, soit la dernière version bêta accessible au public. Dedans, le site a trouvé plusieurs lignes de codes qui semblent indiquer la possibilité d’activer le RCS sur un second numéro. Pour autant, il est encore impossible de le faire, même dans la dernière bêta.

Le RCS pour dual SIM sur Google Messages, c’est pour bientôt

Il arrive en effet que Google — tout comme ses concurrents — prépare l’arrivée d’une fonctionnalité sans l’activer dans une build spécifique. Il se peut par ailleurs que les lignes de code injectées ne servent jamais à rien. Néanmoins, tout porte à croire que les lignes découvertes par 9to5Google sont signe d’un déploiement prochain du RCS sur dual SIM. Outre le fait que Google ne s’en est jamais caché, on peut également citer une autre petite nouveauté dans les Paramètres de la messagerie.

Sur le même sujet — Android : Google vous espionne sans votre permission grâce à ses applications Messages et Téléphone

Dans la dernière bêta, il est possible de se rendre dans Paramètres de l’application Messages > Chats RCS pour que l’application affiche désormais les deux numéros de téléphone, qu’il est possible de cocher et décocher à souhait. Le doute n’est donc plus permis : ce n’est plus qu’une question de temps avant que la fonctionnalité soit disponible pour le grand public.

Source : 9to5Google