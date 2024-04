iPhone 16 : ce nouveau bouton sera-t-il physique ou tactile ? On a enfin la réponse

Alors que la sortie de l'iPhone 16 approche, les fuites de maquettes provenant des fabricants de coques révèlent des innovations majeures. Parmi elles, un bouton de capture qui fait beaucoup parler de lui. Les détails viennent clarifier les spéculations autour de cette fonctionnalité intrigante.

La phase de conception des nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro est pratiquement achevée. Cela marque le passage imminent à la production de test. Cette étape cruciale est précédée par la diffusion de maquettes par les fabricants de coques, qui cherchent à anticiper les besoins en termes de design et de dimensions du smartphone. Ces prototypes permettent non seulement de valider les formes et les espaces pour les composants externes, mais aussi, pour nous, de confirmer (ou de contredire) les rumeurs sur les nouvelles caractéristiques du téléphone.

L'un des grands mystères concernant les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, était le type de bouton de capture qu'Apple déciderait d'intégrer. Les rumeurs évoquaient différentes technologies possibles, telles que des boutons mécaniques traditionnels, des boutons tactiles capacitifs réagissant au simple contact, ou même des intégrations avancées utilisant la technologie de force touch pour des fonctionnalités plus complexes.

Le bouton capture de l’iPhone 16 ne fera pas “clic”

Selon les dernières fuites, notamment celles publiées par Sonny Dickson sur X, le design des coques pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro Max suggère des ajustements importants. Les découpes pour les boutons montrent que Apple pourrait opter pour un bouton de capture accessible par contact (comme sur un écran tactile), sans besoin de pression. Ce détail technique indique que le bouton ne serait pas couvert par la coque, une nouveauté qui facilite son utilisation et qui pourrait offrir une réactivité instantanée.

Au-delà du nouveau design de bouton, les maquettes confirment également l'arrivée présumée de la caméra Tetraprism d'Apple, une avancée majeure en matière de technologie photo. Les rumeurs suggèrent également des améliorations significatives dans les options de zoom et de stabilisation d'image, offrant aux utilisateurs des outils plus puissants pour capturer leurs moments avec précision et créativité.

On note aussi l'introduction d'une disposition verticale pour les lentilles de la caméra, probablement pour améliorer les photos en mode portrait. De plus, les options de couleur et les finitions des matériaux continuent d'évoluer, avec des indications sur de nouveaux choix esthétiques qui pourraient séduire plus d’utilisateurs.