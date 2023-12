Android fait le plein de fonctionnalités inédites sur smartphone, smartwatch et Google TV

En ce vendredi 1er décembre 2023, Google vient d'annoncer l'arrivée future de nombreuses fonctionnalités inédites sur Android, à la fois sur smartphone, sur les montres connectées sous Wear OS ou encore sur les appareils sous Google TV. On fait le point ensemble.

Alors que Google poursuit tranquillement le déploiement d'Android 14 sur les différents smartphones compatibles, la firme de Mountain View vient d'annoncer sur son blog officiel l'arrivée future de nombreuses fonctionnalités inédites sur son système d'exploitation phare. Ces nouveautés concernent bien entendu les smartphones, mais aussi les montres connectées sous Wear OS comme la Pixel Watch, ou encore les appareils sous Google TV. Au total, l'entreprise a présenté pas moins de 11 fonctionnalités et mises à jour. On fait le point ensemble.

A lire également : Android 14 – nouveautés, smartphones compatibles, date de sortie, tout savoir sur la mise à jour

Tour d'horizon des nouveautés à venir sur Android

Fusionner des emojis

Prochainement, les utilisateurs du clavier Gboard sur iOS et Android pourront aller plus loin dans la personnalisation de leurs conversations. En effet, on pourra bientôt fusionner des emojis existants pour créer de nouveaux stickers. Prenons un exemple, prenez un emoji Smiley classique et fusionnez-le avec l'emoji Appareil Photo pour inclure le smiley directement dans l'objectif de l'appareil. Et voilà, vous avez un emoji unique.

Voice Moods, pour exprimer son humeur dans un message vocal

Google Messages va accueillir prochainement une nouvelle fonctionnalité en bêta. Baptisée Voice Moods, elle permet comme son nom l'indique d'ajouter un arrière-plan personnalisé à vos messages vocaux. Pour faire simple, lorsque vous avez enregistré votre vocal, vous pouvez appliquer un thème visuel basé sur des emojis. “Que vous soyez surpris, que vous riiez ou que vous vous sentiez aimé, vous pouvez mieux exprimer ce que vous ressentez dans l'instant”, explique Google.

Réagissez avec des émojis plein écran sur Google Messages

On continue sur Google Messages avec une fonctionnalité en bêta baptisée Effets de réactions. Comme vous le savez, on peut réagir aux messages avec des émojis comme un pouce en l'air ou un smiley. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, les emojis que vous utiliserez pour réagir à un message apparaîtront désormais en grand écran.

Google TV fait le plein de chaînes gratuites

Les utilisateurs d'appareils sous Google TV résidants aux Etats-Unis pourront accéder prochainement dans la section En Direct à 10 chaînes de TV gratuites supplémentaires. Pour rappel, Google TV permet aux USA d'accéder à des dizaines de canaux en direct sans frais, centrés sur le sport, les séries, la relaxation, des documentaires ou encore du jeu vidéo.

Plus d'options pour contrôler ses objets connectés sur sa smartwatch

Les montres connectées sous Wear OS 3+ disposent dorénavant de plus d'options pour contrôler les objets connectés de votre domicile. Ainsi, vous pourrez par exemple contrôler l'intégralité de vos luminaires connectées depuis votre smartwatch, pour les allumer à distance ou encore changer la température de couleur pour une ambiance plus tamisée.

Mais ce n'est pas tout, puisque les propriétaires de smartwatch sous Wear OS pourront également modifier leur statut Google Home sur leur montre connectée (à savoir Home à la maison ou Away Absent). Une fonction bienvenue pour configurer rapidement ses objects connectés selon si l'on est chez soi ou à l'extérieur.

Google Assistant vous aide dans vos routines sur Wear OS

Encore une autre nouveauté à destination des utilisateurs de montres connectées sous Wear OS. Très bientôt, on pourra activer des routines enregistrées dans Google Assistant sur sa smartwatch grâce à de simples commandes vocales. Pour résumer, si vous avez déjà configuré une routine sur le Google Assistant pour aller au travail (avec notamment le trafic routier, la météo et l'agenda du jour), vous pourrez consulter toutes ses informations sur votre montre connectée. Plutôt pratique.

Les PIN personnalisés font leur entrée

Google fait ensuite un focus sur la fameuse authentification par clé de sécurité avec PIN personnalisé, l'une des dernières avancées dans le domaine de la sécurité numérique. Désormais, il sera possible de configurer un PIN personnalisé sur votre clé de sécurité FIDO2 pour se connecter rapidement aux sites/services qui requièrent une authentification (et ce, sans mot de passe).

Plus d'inclusivité et d'accessibilité

On conclut enfin ce tour d'horizon avec de nouvelles fonctionnalités en faveur de l'inclusivité et de l'accessibilité. Ainsi, pour les utilisateurs mal et non-voyants, l'outil TalkBack offre et prononce à haute voix une description détaillée d'une image. Cette fonctionnalité repose sur l'intelligence artificielle. Ensuite, Live Caption se chargera d'afficher des sous-titres en direct lors des appels téléphoniques ou bien durant la lecture de médias sur votre smartphone (sur YouTube, dans vos messages, etc.).

Comme le précise Google, ces nouvelles fonctionnalités débarqueront dans les applications concernées dans les semaines à venir, via des mises à jour.