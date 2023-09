RCS : Google tacle encore Apple pour qu’il adopte le remplaçant du SMS

Dans une vidéo parodique, Google démontre qu'Apple est très en retard en ne voulant pas passer au RCS, le système de messagerie qui a remplacé les SMS en 2020 sur Android.



Les SMS ont la vie dure. Enfin, surtout chez Apple. En 2020, Google annonçait le passage à un nouveau protocole de communication sur Android : le RCS. Acronyme de Rich Communication System, il ajoute les fonctionnalités que son vénérable ancêtre ne possède pas. Chiffrage, conversations de groupe, réactions émojis… C'est ce que vous retrouvez dans les applications de messageries instantanées modernes comme WhatsApp, Messenger de Facebook, Telegram ou Signal par exemple.

Mais pour que le RCS devienne un standard, il reste à franchir un obstacle de taille : qu'Apple y passe aussi. Actuellement, si vous recevez un message sur votre smartphone Android et qu'il provient d'iMessage sur iPhone, il utilisera le protocole SMS. Il faut noter que ce problème est majoritairement américain. Aux États-Unis, l'immense majorité des détenteurs d'iPhone utilisent iMessages pour discuter, tandis que le reste du monde passe plutôt par les applications citées plus haut. Dans ce cas, être sous iOS ou Android n'a pas d’importance.

Google se moque une nouvelle fois d'Apple pour le pousser à passer au système RCS

Cela n'empêche pas Google d'en rajouter une couche dès qu'il le peut. L'an dernier, c'est carrément une page Web dédiée intitulée Get the message qui demandait à Apple de passer au RCS. Elle s'enrichit d'une vidéo montrant un faux iPager, produit Apple d'un autre temps. Le but est bien sûr de montrer que la marque à la pomme est très en retard sur Google en s'obstinant à utiliser les SMS sur iMessage.

Jusqu'à présent, ces piques n'ont pas eu d'effet. On cherchera plutôt du côté de l'Europe pour ça. La loi sur les marchés numériques entrée en vigueur en mai 2023 pourrait bien obliger Apple à ouvrir son application de messagerie. Sauf que la firme ne compte pas se laisser faire et cherche déjà à échapper à la nouvelle législation. En attendant que tout se mette en place, rappelons que vous pouvez profiter du RCS sur iPhone en passant par cette application.