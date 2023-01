Voici comment Google met encore la pression sur Apple à propos du RCS

Des tweets bien sentis, une page de blog dédiée au problème, et un panneau d’affichage publicitaire : pour Google, tous les moyens sont bons pour convaincre Apple d’adopter le RCS.

Depuis plusieurs mois, Google mène une campagne de communication qui vise à convaincre Apple d’adopter le RCS, un protocole de messagerie enrichie qui est censé remplacer le SMS et autres MMS. L’argument avancé par la firme de Cupertino pour ne pas utiliser cette technologie pourtant plus avancée est celui de la sécurité : elle craint que ce format ne permette pas de chiffrer efficacement les conversations, comme c’est le cas actuellement sur iMessage.

La compagnie tient tant à faire passer son message auprès d’Apple que pour fêter la nouvelle année, elle s’est payé un affichage sur un panneau publicitaire géant à Las Vegas. Des milliers de personnes ont ainsi pu lire : « Hé Apple, c’est Android. Le rideau est tombé sur 2022, mais tu n’es pas obligé de laisser tomber l’amélioration de vos photos et vidéos pixelisées ». Le message se conclut par un appel aux passants à faire passer le message à Apple.

Google essaie de convertir Apple au RCS par panneau publicitaire interposé

Comparé au SMS, le RCS présente de nombreux avantages. Il permet non seulement d’envoyer et de recevoir des photos et vidéos de bien meilleure qualité, mais aussi d’utiliser des GIF, des emojis, des réactions et des stickers. Des fonctionnalités depuis longtemps adoptées par les applications de messagerie, mais dont le SMS nous privait.

Google use de tous ses moyens pour convertir Apple à ce protocole. Une page du site Android est même dédiée à cette belle cause. Elle incite les internautes à faire passer le message sur le Twitter, avec le hashtag #GetTheMessage. Selon Google, le problème « n’est pas la couleur des bulles. Il s’agit des vidéos floues, des discussions de groupe interrompues, de l’absence d’accusés de réception et d’indicateurs de frappe, de l’impossibilité d’envoyer des SMS en Wi-Fi, etc. Ces problèmes existent parce qu’Apple refuse d’adopter les normes modernes d’envoi de SMS lorsque les utilisateurs d’iPhone et de téléphones Android s’envoient des SMS ».

