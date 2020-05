RCS : tout savoir sur le système qui remplace les SMS sur Android

Avec le Rich Communication System (RCS), Google compte bien séduire les utilisateurs de WhatsApp, Facebook Messenger, Skype et Wechat, avec un successeur du SMS plus moderne. Il était tant car les textos n’avaient pas évolué d’un iota sur Android depuis le HTC Dream !



Qu’est ce que RCS ? Il s’agit d’un tout nouveau protocole de communication qui vise simplement à remplacer le traditionnel SMS par un système de transfert de messages texte et image bien plus riche et bien plus complet, à l’image du système iMessage sur iPhone.

Que va changer le RCS par rapport au SMS ?

La plus grande différence entre le RCS et le SMS, c’est que le RCS s’appuie sur le réseau data et non plus le réseau cellulaire. Grâce à la data le RCS pourra proposer tout ce que permettent les messageries instantanées concurrentes.

Pour l’utilisateur, il sera à terme beaucoup plus aisé de transférer différents types de fichiers, tels que les images pleine résolutions ou les GIFs. Il permet ainsi de contourner les limitations des MMS qui compressent énormément les images.

Vous pourrez aussi savoir à quelle heure votre destinataire a ouvert votre message et quand celui-ci commence à vous répondre, comme c’est déjà le cas sur Facebook Messenger ou Skype. Et oui, ces trois agaçants petits points bondissants annonceurs d’une réplique imminente n’ont pas encore dit leur dernier mot !

Google met peu à peu le système RCS au niveau d’iMessage

Si la comparaison entre RCS et iMessage était à l’origine assez superficielle, force est de constater que Google fait de plus en plus ressembler RCS à son alternative sur iPhone. Google teste par exemple les réactions par emoji sous chaque message. Il est également question de l’arrivée prochaine du chiffrement de bout-en-bout des conversations.

Vous l’aurez compris, l’impact que ce changement aura sur nos modes de communication est potentiellement très fort. A condition que vous n’ayez pas déjà ancré vos habitudes sur les alternatives les plus populaires du marché. Le RCS a pour vocation d’être à terme actif sur tous les smartphones Android.

Lire également : comment forcer l’activation du RCS sur n’importe quel smartphone Android ?

Il ne sera donc plus nécessaire de télécharger une application de messagerie tierce pour se connecter aux personnes que vous rencontrez. Néanmoins pour l’heure, si le RCS fonctionne bien sur certains smartphone, notamment tous les smartphones Samsung, il n’est pas nativement actif sur les smartphones d’autres constructeurs.