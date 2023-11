Samsung, OnePlus, Pixel : ce widget très utile plante sur de nombreux smartphones Android

L’Aperçu de l’Assistant fait des siennes sur toujours plus de smartphones Android. Les réseaux sociaux font remonter ce problème depuis déjà 12 jours, mais Google n’a toujours pas proposé de solution.

Comme son nom l’indique, le widget Aperçu de l’Assistant est une fonctionnalité de Google Assistant qui vous permet d’obtenir des informations en jetant un rapide coup d’œil sur l’écran principal de votre smartphone sans avoir à ouvrir d’application. Il est donc très pratique pour consulter les événements à venir de votre calendrier, les prévisions météorologiques, le trafic routier ou encore les résultats sportifs de vos équipes préférées.

Depuis le lancement de cette fonctionnalité en 2019, on pourrait penser que Google a bien rodé ce widget au principe somme toute assez simple. Il n’en est rien, et les témoignages concernant un grave dysfonctionnement sont toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes affirment que le widget Aperçu de l’Assistant de Google plante sur leur téléphone mobile.

L’Aperçu de l’Assistant plante après la mise à jour sur toutes sortes de smartphones Android

Le problème peut s’exprimer de deux manières : soit le widget « crashe » et affiche un message « Glance App Widget Error », impossible à exploiter pour les utilisateurs lambda et les développeurs d’applications, ou pire encore, il n’apparaît pas du tout. Pixel, Samsung, ou encore OnePlus, les victimes possèdent toutes sortes d’appareils tournant sous Android 14, 13 ou 12. Le bug ne semble donc pas affecter une marque ou un modèle de smartphones en particulier.

Ce bug ne serait pas si gênant s’il était possible de faire disparaître le widget en question de l’écran principal. Or les possesseurs de smartphones Pixel ne peuvent simplement pas désinstaller cette application. À la place du widget, ils voient parfois apparaître un rectangle rouge indiquant un message cryptique : « Failed to load. Enter adb logcat ». Face à cette énigme, de nombreuses victimes ont tenté de mettre à jour l’application Google et de réinstaller le widget, avec des fortunes diverses. Google n’a toujours pas proposé de solution au dysfonctionnement du widget Aperçu de l’Assistant sur les smartphones Android.