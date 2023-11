Google Chrome sera bientôt obsolète sur de nombreux smartphones Android

Google a annoncé la fin du support de son navigateur sur les smartphones antérieurs à Android 8.0. Ces derniers ne recevront bientôt plus de mise à jour de Chrome. La firme de Mountain View n’a pas encore donné de date précise pour la fin du support, mais il est probable que celui-ci ait lieu début décembre.

C’est le cycle de la vie (à peu de chose près) : régulièrement, les constructeurs et autres développeurs mettent fin au support de leur application pour les smartphones les plus anciens. Récemment, par exemple, WhatsApp a annoncé que les smartphones antérieurs à Android 5.0 ne recevront plus de mise à jour. Google Chrome, de son côté, va un peu plus loin.

Dans un récent billet de blog, la firme annonce en effet que Chrome ne se mettra bien plus à jour sur les smartphones tournant sur une version antérieure à Android 8.0. Autrement dit, et comme à chaque fois pour ce genre d’annonces, la mesure ne conserve qu’une infime partie des utilisateurs. En effet, en se rapportant aux derniers chiffres de déploiement d’Android fournis par Google, seulement 5 % des utilisateurs sont encore sur version antérieure à Oreo.

Google Chrome ne recevra plus de mises à jours sur les vieux smartphones Android

Bien entendu, si vous faites partie de ces derniers, rappelons que cela ne signifie pas que votre navigateur va subitement cesser de fonctionner. Concrètement, rien ne changera pour vous — et c’est bien là le problème : sans mise à jour de sécurité, votre smartphone sera beaucoup plus vulnérable aux attaques des pirates, mettant ainsi à mal vos données personnelles et, dans le pire des cas, votre compte en banque. Ceci étant dit, le simple fait d’utiliser un smartphone avec un OS vieux de 7 ans est un risque en soi.

Notons que Google n’a pas fourni de date spécifique pour la fin du support de son navigateur sur les vieux smartphones Android. Toutefois, les spéculations tournent autour du 6 décembre prochain, pour la simple et bonne raison qu’il s’agit de la date de déploiement de la prochaine mise à jour sur tous les appareils compatibles.

Source : Google