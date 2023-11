Voici les 5 innovations pour les smartphones que nous attendons le plus en 2024

Les smartphones de 2024 vont embarquer de nouvelles technologies qui sont pour certaines assez révolutionnaires. Voici la liste des 5 nouveautés que l’on attend avec impatience, qui devraient largement bouleverser les usages au cours des prochaines années.

À l'approche de 2024, plusieurs technologies révolutionnaires se profilent déjà à l’horizon, et certaines devraient arriver au plus grand nombre dès l’année prochaine. Qu'il s'agisse de percées en matière de conception et de fonctionnalité ou d'avancées logicielles et matérielles transformatrices, voici les cinq innovations que nous attendons avec impatience en 2024 :

L’intelligence artificielle en local, directement sur votre smartphone

En 2024, les smartphones feront un grand bond en avant grâce à l'intégration de puissantes IA sur les appareils. Ceux-ci ne dépendront plus uniquement de l'IA basée sur le cloud, ce qui signifie des expériences plus rapides, plus personnalisées, mais surtout plus sûres, puisque vos données ne se baladeront plus dans des data centers.

Parmi les avancées que nous attendons le plus, citons notamment la reconnaissance vocale en temps réel, le traitement amélioré du langage naturel et le traitement avancé des images et des vidéos. De la transcription très précise de la parole en texte à la traduction instantanée en passant par les modèles conversationnels de type ChatGPT, on devrait bientôt avoir droit à des assistants encore plus utiles que Google Assistant ou Siri.

Lors de la présentation du Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm avait beaucoup insisté sur ces IA fonctionnant en local. Grâce à la compatibilité native avec le modèle Llama 2 de Meta, les smartphones devraient être capables de comprendre des commandes complexes ou de s’adapter à vos habitudes d’utilisation.

Pour ce qui est de la photo ou de la vidéo, la puce est également capable de créer, améliorer et modifier des images ou même des vidéos, en supprimant par exemple des personnes ou des objets de différentes séquences. Le Snapdragon 8 Gen 3 est déjà présent dans les Xiaomi 14, qui n’ont pour l’instant été lancés qu’en Chine, mais il arrivera dans de nombreux appareils en France dès l’année prochaine.

De son côté, Samsung a également dévoilé Gauss, son propre modèle d’intelligence artificielle. Celui-ci sera notamment utilisé pour Galaxy AI, l’IA maison de Samsung qui arrivera avec les Galaxy S24 en 2024. Galaxy IA offrira notamment une fonctionnalité nommée AI Live Translate Call, qui permettront derniers téléphones Galaxy d’avoir un traducteur personnel au bout des doigts, intégré directement dans la fonction d'appel native. Cela signifie que vous pourrez communiquer de manière transparente avec des personnes parlant des langues différentes, sans avoir recours à des applications tierces. Mieux encore, les traductions audio et textuelles s'afficheront en temps réel.

Du titane et des verres de plus en plus solides pour maximiser la durabilité

La durabilité a toujours été une préoccupation pour les smartphones, et plusieurs fabricants vont faire de grandes avancées dans ce domaine dès 2024. Les fabricants de smartphones investissent dans des matériaux tels que le titane, connu pour ses propriétés à la fois légères et robustes, et dans du verre toujours plus résistant pour les écrans.

Après les iPhone 15 Pro, c’est Xiaomi qui a lancé une version spéciale entièrement en titane de son Xiaomi 14 Pro. Ce dernier ne devrait pas être disponible chez nous l’année prochaine, mais d’autres smartphones utilisant des alliages en titane se profilent déjà à l’horizon. Parmi eux, on retrouve notamment le Galaxy S24 Ultra puisque différents rapports indiquent qu’il devrait opter pour ce matériau plus résistant pour son châssis.

Plusieurs fabricants se sont également attelés à développer de nouveaux verres pour protéger les écrans de leurs appareils. Huawei mise notamment sur son Kunlun Glass fait maison, mais c’est surtout Xiaomi qui a récemment impressionné les internautes avec son propre Dragon Crystal Glass. Ce dernier est beaucoup plus résistant que le Gorilla Glass Victus 2, le meilleur verre de Corning, et cela a déjà été démontré en vidéo par plusieurs internautes. L’un d’entre eux a même remplacé son marteau par son Xiaomi 14 Pro. On a donc hâte d’essayer des smartphones équipés de verres aussi résistants, puisque nous aurons alors moins à craindre pour leur durabilité.

L’essor des communications par satellite

Si les iPhone 14 ont été les premiers à proposer une fonctionnalité d’appels d’urgence par satellite, Huawei a récemment fait mieux avec son Mate 60 Pro, ce dernier étant capable de passer de véritables appels. Ce dernier n’a malheureusement pas été lancé à l’international, mais d’autres smartphones devraient bien bénéficier de cette technologie chez nous dès l’année prochaine.

On s’attend notamment à ce que les Galaxy S24 embarquent cette fonctionnalité. D’autres constructeurs devraient également s’y mettre grâce à la technologie Snapdragon Satellite de Qualcomm, qui avait été annoncée au début de l’année. Cependant, nous avons récemment appris qu’Iridium, l’ancien partenaire de Qualcomm, se tournera plutôt vers les fabricants de smartphones eux-mêmes pour l’utilisation de ses satellites. Certains des opérateurs les plus importants au monde sont d’ailleurs déjà à pied d’œuvre pour mettre en place les infrastructures nécessaires.

Le Wi-Fi 7 pour une connectivité ultra-fiable et rapide comme l'éclair

Les premiers smartphones compatibles avec la nouvelle norme Wi-Fi 7 ont été lancés l’année dernière, mais tous n’ont pas eu droit à cette nouveauté. Les derniers iPhone 15 Pro, par exemple, sont toujours limités au Wi-Fi 6E. Apple devrait corriger le tir dès l’année prochaine avec ses iPhone 16 Pro.

De toute façon, les routeurs compatibles avec le Wi-Fi 7 se comptent pour l’instant sur les doigts d’une main. On devrait néanmoins assister à son déploiement à plus grande échelle dès l’année prochaine, selon la Wi-Fi Alliance, ce qui permettra aux propriétaires de smartphones compatibles de profiter de la meilleure connexion possible.

Le Wi-Fi 7, ou 802.11be, promet non seulement des vitesses nettement plus élevées jusqu’à 46 Gb/s, mais aussi une latence plus faible et une meilleure fiabilité grâce à l’élargissement des bandes de fréquence. On espère voir davantage de routeurs compatibles au cours des prochains mois, et surtout de voir si la future Freebox V9 de Free sera ou non la première à sauter le pas en France.

Après les écrans pliables, les écrans enroulables

Les smartphones pliables sont sur le marché depuis plusieurs années maintenant, mais leurs tarifs souvent très élevés ont rapidement freiné leur adoption. Samsung souhaiterait lancer de nouveaux appareils plus abordables dès l’année prochaine, mais on sait également que le géant coréen travaille sur d’autres types de smartphones, possédant plutôt un écran enroulable.

Plusieurs entreprises se sont déjà essayées à l’exercice, dont notamment LG avec son Rollable, mais ces prototypes de smartphones avec un écran enroulables n’ont jamais été commercialisés pour le grand public. Certains rapports indiquent que c’est bien dès la seconde moitié de l’année 2024 que nous devrions voir les premiers appareils de ce type arriver sur le marché.

Évidemment, il faut s’attendre à ce que ces smartphones d’un nouveau genre soient dans un premier temps vendus à des tarifs exorbitants, car ils sont aussi très onéreux à fabriquer. Comme la plupart des smartphones pliables avant eux, les premiers modèles devraient être proposés à plus de 2000 euros.