Profitez du ZTE Nubia Z50S Pro à prix mini chez AliExpress – Un smartphone d’exception à moins de 500€ !

La technologie de pointe et les performances exceptionnelles s'unissent dans le ZTE Nubia Z50S Pro, désormais accessible à un prix réduit grâce au Deal du Jour sur AliExpress. Avec une remise de -35%, c'est le moment idéal pour acquérir ce smartphone révolutionnaire sans se ruiner. On vous dit tout ci-dessous.

Le ZTE Nubia Z50S Pro à prix mini

Le ZTE Nubia Z50S Pro, un bijou de la technologie mobile, est proposé à un prix avantageux jusqu'au 6 mars prochain sur AliExpress : 492,32€ au lieu de 757,41€ habituellement, soit une remise de -35% valable jusqu'au 6 mars prochain à 8h59 !

En plus de cette offre, AliExpress propose le Choice Day, un événement promotionnel où les amateurs de technologie peuvent trouver des réductions impressionnantes sur une variété de gadgets high-tech. Les remises vont jusqu'à -60% jusqu'au 5 mars prochain (inclus). Et en prime, AliExpress propose des coupons de réduction pour l'occasion :

FRCD03 pour -3€ de remise dès 29€ d'achat

FRCD08 pour -8€ de remise dès 69€ d'achat

FRCD20 pour -20€ de remise dès 169€ d'achat

FRCD303 pour -30€ de remise dès 29€ d'achat

FRCD50 pour -50€ de remise dès 369€ d'achat

Le ZTE Nubia Z50S Pro: un smartphone sans compromis

Le ZTE Nubia Z50S Pro est propulsé par le chipset Snapdragon 8+ Gen 2, offrant une puissance de traitement exceptionnelle grâce à sa technologie octa-core 3.36 GHz et son architecture 64 bits. Avec jusqu'à 16GB de RAM LPDDR5X et un système de refroidissement avancé, il garantit une expérience fluide et réactive, même dans les sessions de jeu les plus intenses.

Son écran AMOLED de 6.8 pouces, avec une résolution de 2800 x 1260 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120Hz, promet une clarté visuelle inégalée et une fluidité de mouvement parfaite. La technologie AMOLED assure des couleurs vibrantes et des noirs profonds, tandis que la prise en charge de 100% du gamut de couleurs DCI-P3 et une luminosité maximale de 1200 cd/m² rendent chaque image éclatante, même en plein soleil​.

Le ZTE Nubia Z50S Pro brille également dans le domaine de la photographie, avec un système de caméra arrière triple comprenant un capteur principal de 50MP, un ultra-large de 50MP, et un téléobjectif de 8MP, soutenu par la stabilisation optique de l'image et capable de zoom numérique jusqu'à 30x. Que ce soit pour des vidéos en 4K, des ralentis à 64x, ou des clichés en super nuit, le Z50S Pro excelle dans tous les domaines, appuyé par son moteur de photographie NeoVision.

Avec des caractéristiques aussi impressionnantes, le ZTE Nubia Z50S Pro se positionne comme un choix de premier plan pour les utilisateurs exigeants, à la recherche d'une expérience mobile sans compromis. La promotion “Deal du Jour” chez AliExpress est l'occasion idéale de s'en procurer un à un prix avantageux, mais n'oubliez pas, l'offre se termine le 6 mars.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.