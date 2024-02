Oppo annonce son retour en force en Europe, et aussi en France ?

Oppo semble avoir annoncé qu’il reviendra bientôt en Europe, ce qui signifie que nous devrions prochainement avoir droit à de nombreux nouveaux produits chez nous, à condition que la marque confirme également son arrivée en France.

L’été 2022, OnePlus et Oppo avaient été contraints d’arrêter la vente de smartphones en Allemagne, avant que cette mesure ne se généralise à d’autres pays d’Europe, dont la France. En cause, un problème de brevet autour de la 5G. Le groupe auquel Oppo et OnePlus appartenaient avait violé certains brevets appartenant à Nokia, et le fabricant de smartphones avait gagné son procès face à ses concurrents.

Oppo avait alors officiellement annoncé son retrait du marché français l’été dernier, après plusieurs mois d’incertitude. Le fabricant chinois n’avait alors depuis pas lancé de nouveaux smartphones chez nous, nous faisant manquer certaines références telles que le Find X6 Pro, qui avait véritablement impressionné en Chine.

Oppo revient bientôt en Europe

Sur X, le leaker Max Jambor a partagé un communiqué d’Oppo dans lequel la marque annonce son retour en Europe. Oppo a officiellement partagé la nouvelle à l’occasion du salon MWC 2024 à Barcelone, auquel nous avons pu nous rendre.

« Les habitants de tous les pays européens où OPPO était déjà présent pourront bientôt bénéficier à nouveau des produits innovants de la marque. OPPO formera une alliance stratégique de trois ans avec le groupe Telefónica, renforçant ainsi son expansion en Europe ».

Le fabricant chinois annonce donc non seulement son retour en Europe, mais également la formation d’un long partenariat avec Telefónica, un opérateur espagnol. La marque devrait donc bien revenir sur le marché espagnol, et on l’espère, également en France.

Si Oppo revient effectivement en Europe, nous pourrons donc avoir rapidement droit à de nouveaux smartphones. Ces derniers mois, l’entreprise chinoise a notamment lancé son Find X7 Pro en Chine, mais ce dernier n’était pas sorti chez nous. Nous ne savons pas s’il est trop tard pour espérer voir le smartphone arriver chez nous, ou s’il faudra patienter jusqu’aux prochains lancements l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, d’autres appareils du groupe sont déjà disponibles chez nous, dont notamment l’impressionnant OnePlus 12.