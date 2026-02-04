Resident Evil 9 Requiem est déjà disponible avant même sa sortie, gare aux spoilers !

C'est désormais monnaie courante pour les grosses sorties de ce type : il semblerait que certains joueurs ont pu mettre la main sur le dernier Resident Evil avant sa sortie officielle. Autrement dit, ce n'est qu'une question de temps avant que les spoilers pullulent sur les réseaux sociaux. Si vous comptez vous garder la surprise pour la date fatidique, attention où vous mettez les pieds.

resident evil requiem

Resident Evil Requiem, neuvième épisode canon de la sage culte d'horreur, est indéniablement l'une des jeux les plus attendus de ce début d'année. Ceci étant, il va encore falloir faire preuve d'un peu de patience, puisque celui-ci n'arrivera que le 27 février prochain dans les boutiques et autres stores en ligne. Du moins, ça, c'est si vous attendez gentiment comme tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs.

Il n'est pas rare en effet de voir les boutiques ouvrir les vannes quelques heures, tout au plus quelques jours avant la date officielle, au risque de s'attirer les foudres des éditeurs. Les connaisseurs savent d'ailleurs pertinemment quelles adresses s'adonnent à cette pratique et ne privent généralement pas pour se donner rendez-vous pour récupérer le jeu en avance. Ceci étant, il est tout de même rare de voir un jeu dans la nature plusieurs semaines avant sa sortie. C'est pourtant bien ce qui est en train d'arriver à Resident Evil Requiem.

Sur le même sujet – Capcom préparerait deux nouveaux remakes pour Resident Evil, mais pas ceux auxquels vous pensez

Resident Evil 9 Requiem est déjà dans la nature 3 semaines avant sa sortie

Il suffit de se promener quelques temps sur X (anciennement Twitter) pour avoir apparaître des images qui révèlent le pot-aux-roses. Pour l'heure, aucun spoiler en vue, mais certains joueurs n'hésitent pas à exhiber avec fierté la jaquette du titre dans leurs mains. Il semblerait qu'en France, les boutiques se montrent encore sages (ou peut-être n'ont elles tout simplement pas encore reçu le jeu). Mais ce n'est visiblement pas le cas de tous les revendeurs.

Autrement dit, ce n'est plus qu'une question de temps avant de voir les spoilers envahir les réseaux sociaux. Si vous êtes sensible à la chose (et on vous comprend, Resident Evil Requiem s'annonce tout bonnement terrifiant), vous voilà désormais au milieu d'un champ de mine. Le mieux est encore de bloquer les termes “Resident Evil” et autre mots similaires sur votre plateforme préférée pour éviter de tomber sur un cliché du jeu.


