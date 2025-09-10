GeForce Now de Nvidia fait sa mue avec une tonne de nouveautés. Le meilleur service pour jouer dans le cloud ?

Le service GeForce Now de Nvidia accueille l’une des plus grosses mises à jour de son histoire. Passage aux RTX 5000, bibliothèque doublée, nouvelles façons de streamer, il cherche à proposer le top du top à ceux qui n’ont pas une grosse config mais qui veulent de la qualité. Nous avons testé ces nouveautés

GeForce Now représente une solution adéquate pour ceux qui veulent le meilleur du jeu PC, mais qui n’ont pas les moyens d’acheter une config digne de la NASA. Le service permet, contre un abonnement, de jouer sans compromis dans le cloud. Ce mois-ci, Nvidia a décidé d’améliorer considérablement son offre. Nous l’avons essayé.

La configuration maximale disponible est augmentée avec l’inclusion de la RTX 5080, de 48 Go de RAM et d’un processeur AMD Ryzen Zen 5, contre une RTX 4080 auparavant. De quoi jouer en 5K au maximum. En plus, une nouveauté de taille accompagne cette amélioration : l’arrivée d’Install to Play, qui change beaucoup de choses.

Une qualité de stream réhaussée

Les joueurs qui payent un abonnement de 22 euros par mois peuvent donc profiter d’une config gonflée, avec une RTX 5080 et toutes les nouveautés qui l’accompagnent, comme le DLSS 4 et le frame generation. De quoi jouer jusqu’à 360 fps sur les derniers gros titres du marché.

Pour jouer, il suffit de lancer Now sur son navigateur, sur l’application PC, smartTV ou encore smartphone Android. Dans les options, plusieurs modes sont disponibles : Equilibré (1080p,120 fps), Compétition (1080p, 360 fps), économie (720p, 60 fps) et cinéma (1600p, 60 fps), clairement pensé pour les streamers. Ceux qui veulent le top du top peuvent également personnaliser leur expérience, allant jusqu’à 5K/120 fps.

Ce ne sont ici que les réglages « de base », puisque chaque utilisateur peut personnaliser son expérience au sein même des menus de chaque jeu. Nous avons joué en utilisant exclusivement GeForce Now pendant une semaine et il est vrai qu’il peut aisément remplacer une tour hors de prix. Quel plaisir de jouer à Mafia The Old Country ou Cyberpunk 2077 au max sur un smartphone ou un PC sans carte graphique ! Seule contrainte : posséder une connexion fibre performante, sous peine de ne pas pouvoir lancer le service. En 5G ou même en Wifi, nous avons constaté quelques lags et freeze, mais surtout un flou de l’image pas très agréable.

Nvidia vise aussi le jeu compétitif avec GeForce Now, mais l’expérience s’avère clairement moins bonne. Les adeptes de jeux solos un peu chill y trouveront leur compte, mais les fans d’esport devront se procurer une machine en dur pour plus de confort. Pour l’instant, GeForce Now n’est pas encore prêt à remplacer une bonne vieille tour.

Install to play, la vraie révolution de GeForce Now ?

L’autre grosse nouveauté de GeForce Now est install to play, une fonctionnalité qui fait la part belle aux développeurs indépendants. Ces derniers peuvent rendre leur jeu disponible sans passer par la validation de GeForce Now. Concrètement, cela signifie qu’il faut installer ces jeux sur votre stockage en ligne personnel (500Go) pour les lancer. Pour l’utilisateur, la différence avec les titres GeForce Now « classiques » est invisible, mais pour les développeurs, c’est un tremplin intéressant. Mais la vraie plus-value réside dans la quantité, puisqu’avec ce système, GeForce Now double sa bibliothèque, passant à 4695 titres jouables. Certes, de nombreux titres ne sont pas des chefs-d’œuvre, mais on peut y trouver quelques pépites indé ainsi que des vieux classiques. Bien évidemment, il faut posséder les jeux sur une plateforme pour y jouer, au contraire du GamePass qui propose une sorte de “Netflix du jeu vidéo”.

Avec cette mise à jour, Nvidia donne un nouveau coup de boost à son service GeForce Now. Le cloud gaming devient de plus en plus une solution pérenne pour ceux qui veulent jouer dans les meilleures conditions possibles sans avoir une grosse config. Mais l’expérience, aussi bonne soit-elle, ne remplace pas encore le jeu « en dur », plus stable, plus beau et surtout moins dépendante d’un service tier. Dans l'ensemble, cela reste une grande réussite.