GOG ajoute ces 16 jeux à son programme de préservation, voici la liste

La plateforme de jeu vidéo GOG étoffe son catalogue de jeux préservés. 16 nouveaux titres s’assurent d’être accessibles et fonctionnels pour toujours à partir du moment où vous les achetez.

Quand vous achetez un jeu vidéo dématérialisé, il ne vous appartient pas. Vous obtenez en réalité une licence vous accordant un droit d’usage. La plateforme sur laquelle se trouve le titre peut techniquement en faire ce qu’elle veut, sans vous demander votre accord ni même votre avis. Voilà pourquoi il arrive que les joueurs perdent l’accès à un jeu de leur bibliothèque du jour au lendemain. Dans le meilleur de cas, vous êtes remboursé, mais ce n’est pas systématique.

En plus de générer de la frustration, ce fonctionnement a un effet pervers : chaque année, des jeux disparaissent à jamais du paysage vidéoludique. Pour vous donner une idée, la Video Game History Foundation estime que 87 % des jeux produits avant 2010 ne sont plus accessibles aujourd’hui. C’est dans ce contexte que GOG, un concurrent de Steam, a lancé son programme de préservation des jeux vidéo. Ceux qui en font partie sont assurés de fonctionner pour toujours.

Ces 16 jeux rejoignent le programme de préservation de GOG, ils seront à vous pour toujours

Au lancement, on compte une centaine de titres dans ce catalogue. Parmi eux des classiques comme Morrowind, Dragon Age Origins, Sim City 2000, The Curse of Monkey Island, Fallout New Begas, Crysis, The Witcher, Diablo 2… Aujourd’hui, le programme s’enrichit de 16 nouveaux venus, ce qui porte le total à 248.

Pour les trouver, rien de plus simple. Rendez vous sur le site de GOG, cliquez sur Boutique en haut de la page puis Good Old Games. Voici les 16 jeux qui rejoignent le programme de préservation :