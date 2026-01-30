Ce joystick culte des années 80 revient à la vie sur PC

Objet culte des années 80, le QuickShot II signe un retour inattendu sur le devant de la scène. Ce joystick emblématique conserve son design d’origine tout en s’adaptant aux PC modernes. Une annonce qui ravive la nostalgie des joueurs et séduit les amateurs de rétro-gaming.

Pour ceux qui ne comptent pas dépenser 9000 euros dans un PC rétro comme le Retro98 de Maingear, voici une alternative bien plus abordable. Le marché du matériel old-school connaît un regain d’intérêt, mais aussi une envolée des prix. Entre les hausses sur la RAM et les composants de luxe, certaines configurations deviennent inaccessibles. Pourtant, il est encore possible de s’équiper d’accessoires emblématiques sans vider son compte en banque. C’est le cas du QuickShot II, un joystick mythique des années 80 qui revient dans une version modernisée.

Ce modèle culte, très populaire à l’époque du Commodore 64, renaît aujourd’hui sous le nom de The QuickShot II, grâce à la marque britannique Retro Games. Proposé à 36 euros sur Amazon UK, ce modèle reprend fidèlement le design d’origine. En revanche, quelques ajustements ont été apportés pour le rendre compatible avec les ordinateurs actuels. Il se connecte en USB Type-A et fonctionne avec la plupart des jeux rétro ou arcade sur PC. Il reprend un nom bien connu des joueurs des années 80 et s’adresse clairement à ceux qui veulent revivre les sensations de leur enfance, manette en main.

Le joystick QuickShot II revient avec son design original et une compatibilité PC moderne

Le QuickShot II nouvelle génération mise sur la fidélité au modèle original tout en s’adaptant aux usages actuels. On retrouve son ergonomie anguleuse, les microswitchs mécaniques bien distincts, et le célèbre mode auto-fire qui permet d’activer des tirs répétés. Pour assurer une compatibilité plus large, le fabricant a ajouté plusieurs boutons supplémentaires à la base. L’ensemble fonctionne en plug and play, sans logiciel à installer.

Proposé à un tarif accessible, ce joystick s’adresse avant tout aux amateurs de rétro-gaming. Il permet de retrouver les sensations de jeu d’époque sur PC moderne, sans avoir besoin d’un équipement spécialisé. C'est un choix simple pour ceux qui veulent rejouer à leurs classiques sans se lancer dans une configuration coûteuse.