Galaxy Z Fold 6 : le smartphone pliable de Samsung est à moitié prix, Amazon frappe fort !

Le Galaxy Z Fold 6 passe enfin sous la barre des 1000 €. Le smartphone pliant haut de gamme de Samsung est actuellement affiché à 999 €, au lieu de 1 999 €. Cela correspond à une remise exceptionnelle de 1 000 €.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est l’un des smartphones pliables les plus aboutis de sa catégorie. Ce format, de plus en plus adopté, est le meilleur moyen de combiner en un seul appareil la compacité d’un smartphone et le confort d’affichage d’une tablette.

Le Galaxy Z Fold 6 est un fleuron de Samsung, concentrant ce qui se fait de mieux chez le constructeur coréen. Malgré l’arrivée du Fold 7, il n’a rien perdu de ses atouts. Grâce aux ventes flash de printemps qui se déroulent actuellement sur Amazon, le géant du e-commerce le propose à 999 € au lieu de 1 999 €. Cette offre très généreuse vous permet d’économiser 1 000 €. Cela correspond à une réduction de 50%.

Galaxy Z Fold 6 : un smartphone pliable haut de gamme

Le Galaxy Z Fold 6 embarque des composants hauts de gamme, à commencer par sa puce Snapdragon 8 Gen 3 qui assure des performances solides, aussi bien pour le multitâche intensif, le gaming, ou encore pour les usages professionnels. Le processeur est épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais des versions de 512 Go et 1 To sont également disponibles.

La charnière du Z Fold 6 a connu une amélioration par rapport à ses prédécesseurs, et offre une durabilité à toute épreuve. Le smartphone pliable dispose de deux écrans : un de 6,3 pouces quand il est plié, en mode smartphone. L’écran en mode tablette se déploie sur une diagonale de 7,6 pouces, soit l’équivalent d’une petite tablette. Les deux dalles AMOLED sont de très bonne facture comme d’habitude chez Samsung.

Pour ce qui est de la partie photo, le Galaxy Z Fold 6 s’appuie sur un triple capteur arrière : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Enfin le smartphone pliable dispose d’une batterie de 4 400 mAh. Elle peut tenir une journée complète avec un usage classique au quotidien (navigation web, réseaux sociaux, appels, vidéos).