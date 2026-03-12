DJI Mini 3 Fly More Combo : le prix du drone 4K ultra-léger chute de 200 €

Le pack DJI Mini 3 incluant trois batteries et la télécommande DJI RC avec écran intégré est à un très bon prix sur Amazon. Le bundle le plus complet est affiché sous la barre des 450 €, au lieu de 650 € habituellement. Si vous préférez le drone sans le pack d’extension, il est aussi en promotion à un tarif avantageux.

Dji Mini 3 Fly More Combo

Toujours aussi populaire, le DJI Mini 3 est un drone compact, léger et polyvalent qui correspond aux besoins de la grande majorité des enthousiastes, et est même utilisé par de nombreux professionnels. Son rapport qualité-prix est très intéressant à la base, et toute promotion en fait une excellente opportunité d’achat.

Dans le cadre des ses ventes flash de printemps, Amazon propose une belle remise sur le drone, mais aussi sur la version Fly More Combo qui inclut des accessoires supplémentaires. On commence par le DJI Mini 3 qui accompagné d’une batterie et de sa télécommande DJI RC (avec écran intégré). Il est actuellement à 346 € au lieu de 499 €, ce qui correspond à une réduction de 31%. Vous économisez quasiment 150 €.

La version Fly More Combo inclut deux batteries supplémentaires pour une autonomie trois fois plus grande, un hub de chargement bidirectionnel et un sac de transport. Celle-ci est à 449 € au lieu de 649 €, soit 200 € de moins qu’habituellement. Là aussi, le taux de la remise est de 31%.

DJI Mini 3 : la liberté de filmer, sans les contraintes

Ce drone pèse 248 grammes, ce qui épargne propriétaires résidants en France de l’obligation de se faire former pour le piloter. Le DJI Mini 3 dispose d’un capteur 1/1,3 pouce et une ouverture f/1.7 qui permet de filmer en 4K HDR.

La batterie offre une autonomie de 38 minutes qui est donc multipliée par trois avec l’extension Fly More Combo. Dans les deux cas, vous disposez d’un temps suffisant pour réaliser des plans aériens sur une bonne distance. Le drone couvre un rayon de 10 km à l'horizontale et de 4 km en altitude.

Enfin, le DJI Mini 3 est capable de résister à des vents de 38 km/h (niveau 5). Il propose également un mode de décollage automatique, ainsi que la fonction RTH qui lui permet de revenir facilement à son point de départ.


