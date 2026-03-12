One UI 8.5 : les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 reçoivent leur première bêta quelques semaines avant le déploiement officiel

Alors que la version stable de One UI 8.5 ne devrait pas tarder à arriver sur les Galaxy S25, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip viennent tout juste de se voir ouvrir l'accès à la bêta. Pour le moment seulement disponible en Corée du Sud et en Inde, les utilisateurs occidentaux devraient bientôt pouvoir en profiter.

Galaxy Z Fold 7

Ça s'accélère du côté du déploiement de One UI 8.5. Après trois fermées et quatre ouvertes, suivies d'une arrivée sur le marché cantonnée aux Galaxy S26, Samsung s'apprête à mettre la nouvelle version de sa surcouche entre les mains de plus d'utilisateurs. Ce matin, nous apprenions ainsi que le déploiement de la version stable est imminent sur les Galaxy S25, probablement une question de jours à ce stade. Ce qui signifie que d'autres smartphones vont avoir accès à la bêta.

Jusqu'à maintenant, seuls les détenteurs de Galaxy S25 ont pu tester One UI 8.5. Mais le smartphone ayant bientôt droit à la version finale, la bêta va donc s'ouvrir à d'autres modèles. Si vous suivez de près le calendrier de sortie de Samsung, vous savez déjà de quels smartphones il s'agit. Nous parlons bien entendu des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, sortis juste après le Galaxy S25. Le constructeur coréen vient en effet d'ouvrir la bêta dans son pays ainsi qu'en Inde aux détenteurs des smartphones pliants.

La bêta de One UI 8.5 est disponible sur les derniers smartphones pliables de Samsung

La mise à jour embarque avec elle le patch de sécurité du mois de février et pèse 4,2 Go. Du reste, il s'agit du même One UI 8.5 que celui que l'on voit sur les Galaxy S25 depuis des mois. On y retrouve les mêmes nouveautés, même si l'on s'attend toutefois à quelques spécificités du fait du fort des deux smartphones. Pour l'heure, on ne sait pas encore lesquelles. Réponse d'ici quelques jours, en attendant que Samsung apporte la mise à jour de notre côté du globe.

Sur le même sujet — One UI 8.5 : Samsung va rendre la Now Bar encore plus indispensable grâce à cette fonction clé très attendue

En attendant, vous pouvez toujours gagner du temps en rejoignant le programme bêta de Samsung si ce n'est pas encore le cas.  Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Samsung Members, de cliquer sur la bannière en bas de l'écran et de rentrer vos coordonnées. Après quoi, votre smartphone vous proposera une nouvelle mise à jour qui vous fera basculer vers la bêta. One UI 8.5 étant dans la nature depuis plusieurs mois, cette version devrait être parfaitement stable.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Apple pense à un MacBook Neo avec écran tactile pour concurrencer les Chromebook

Dans une future version, le MacBook Neo pourrait intégrer un écran tactile. Cette fonctionnalité lui permettrait de concurrencer les Chromebook sur le segment des PC portables à bas prix. La…

PC

DJI Mini 3 Fly More Combo : le prix du drone 4K ultra-léger chute de 200 €

Le pack DJI Mini 3 incluant trois batteries et la télécommande DJI RC avec écran intégré est à un très bon prix sur Amazon. Le bundle le plus complet est…

L’iPhone Fold pourrait offrir une expérience hybride, à mi-chemin entre iPhone et iPad

Le tout premier iPhone pliant revient sur le devant de la scène avec une nouvelle rumeur : après son design, sa fiche technique ou encore son prix, c’est au tour de…

Google Play : essais de jeux sans payer, achat de titres pour PC… Le gaming est à l’honneur avec ces nouveautés

Google annonce plusieurs nouveautés sur le Play Store. Toutes orientées vers le jeu, elles atténuent la frontière entre mobile et PC. Voici ce qui arrivera prochainement chez nous. Ça fait…

One UI 8.5 arrive très bientôt sur les Samsung Galaxy S25, préparez-vous à faire la mise à jour

Après l’arrivée officielle de One UI 8.5 sur le marché en même temps que les Galaxy S26, Samsung devrait bientôt déployer la mise à jour sur les Galaxy S25. La…

Kia montre la EV2 en vidéo, un petit SUV électrique prêt à envahir les villes

Les petits SUV électriques se multiplient sur le marché européen. Les constructeurs cherchent à séduire les conducteurs urbains avec des modèles plus compacts. Une nouvelle vidéo montre justement l’un des…

Claude : oubliez le copier-coller, l’IA synchronise désormais vos tableurs Excel et présentations PowerPoint

Anthropic continue de renforcer les compétences de Claude afin de le rendre indispensable dans le paysage des IA. La dernière mise à jour instaure notamment une fonction de conversation unique…

IA

Disney+ : après le HDR, c’est au tour du Dolby Vision de faire son retour sur la plateforme

Les choses reviennent tout doucement à la normale sur Disney+, qui a récemment désactivé plusieurs technologies d’affichage. Il y a quelques jours, la plateforme de streaming a de nouveau rendu…

Ce smartphone français renforcé n’a besoin que d’une recharge par mois

Avenir Telecom annonce l’arrivée du Energizer P30K Apex. Sa particularité ? Une énorme batterie qui peut le faire tenir jusqu’à un mois en fonction des usages. Sa fiche technique n’a…

Bonne nouvelle : Android va bientôt bloquer une technique qui permet d’envoyer des SMS frauduleux

Les textos frauduleux restent une menace persistante pour les smartphones. Certaines attaques utilisent une technique appelée SMS blasting pour envoyer des messages malveillants à grande échelle. Google prépare une nouvelle…