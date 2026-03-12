One UI 8.5 : les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 reçoivent leur première bêta quelques semaines avant le déploiement officiel

Alors que la version stable de One UI 8.5 ne devrait pas tarder à arriver sur les Galaxy S25, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip viennent tout juste de se voir ouvrir l'accès à la bêta. Pour le moment seulement disponible en Corée du Sud et en Inde, les utilisateurs occidentaux devraient bientôt pouvoir en profiter.

Ça s'accélère du côté du déploiement de One UI 8.5. Après trois fermées et quatre ouvertes, suivies d'une arrivée sur le marché cantonnée aux Galaxy S26, Samsung s'apprête à mettre la nouvelle version de sa surcouche entre les mains de plus d'utilisateurs. Ce matin, nous apprenions ainsi que le déploiement de la version stable est imminent sur les Galaxy S25, probablement une question de jours à ce stade. Ce qui signifie que d'autres smartphones vont avoir accès à la bêta.

Jusqu'à maintenant, seuls les détenteurs de Galaxy S25 ont pu tester One UI 8.5. Mais le smartphone ayant bientôt droit à la version finale, la bêta va donc s'ouvrir à d'autres modèles. Si vous suivez de près le calendrier de sortie de Samsung, vous savez déjà de quels smartphones il s'agit. Nous parlons bien entendu des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, sortis juste après le Galaxy S25. Le constructeur coréen vient en effet d'ouvrir la bêta dans son pays ainsi qu'en Inde aux détenteurs des smartphones pliants.

La bêta de One UI 8.5 est disponible sur les derniers smartphones pliables de Samsung

La mise à jour embarque avec elle le patch de sécurité du mois de février et pèse 4,2 Go. Du reste, il s'agit du même One UI 8.5 que celui que l'on voit sur les Galaxy S25 depuis des mois. On y retrouve les mêmes nouveautés, même si l'on s'attend toutefois à quelques spécificités du fait du fort des deux smartphones. Pour l'heure, on ne sait pas encore lesquelles. Réponse d'ici quelques jours, en attendant que Samsung apporte la mise à jour de notre côté du globe.

En attendant, vous pouvez toujours gagner du temps en rejoignant le programme bêta de Samsung si ce n'est pas encore le cas. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application Samsung Members, de cliquer sur la bannière en bas de l'écran et de rentrer vos coordonnées. Après quoi, votre smartphone vous proposera une nouvelle mise à jour qui vous fera basculer vers la bêta. One UI 8.5 étant dans la nature depuis plusieurs mois, cette version devrait être parfaitement stable.