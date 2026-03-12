Apple pense à un MacBook Neo avec écran tactile pour concurrencer les Chromebook

Dans une future version, le MacBook Neo pourrait intégrer un écran tactile. Cette fonctionnalité lui permettrait de concurrencer les Chromebook sur le segment des PC portables à bas prix.

MacBook Neo
Crédit : Apple

La semaine dernière, Apple lançait le MacBook Neo, son nouveau PC portable d'entrée de gamme. L'entreprise avait délaissé pendant des années le segment des laptops à petit prix pour se concentrer sur ses gammes Air et Pro, avant d'effectuer un retour en force cette année. Le MacBook Neo est même considéré comme un “choc” pour l'industrie PC, selon le directeur financier d’Asus.

Et l'appareil aurait même pu être encore plus disruptif, fait savoir l'analyste Ming-Chi Kuo. Il explique qu'Apple avait initialement prévu d'équiper la machine d'un écran tactile. Cette fonctionnalité avait été identifiée comme un facteur qui permettrait au MacBook Neo de concurrencer les Chromebook, dont de nombreux modèles embarquent un affichage tactile. Citant des sources industrielles, Kuo explique le prochain modèle de MacBook Neo ne devrait pas disposer non plus d'un support des contrôles tactiles. Mais Apple pourrait sauter le pas avec de futures versions, comme cela était prévu au début.

Un écran tactile d'abord pour le MacBook Pro

L'analyste confirme de nouveau que le MacBook Pro va recevoir une mise à niveau majeure fin 2026 ou début 2027. Pour la première fois, le PC portable premium sera doté d'un écran OLED, avec prise en charge du tactile. C'est donc un appareil haut de gamme qui bénéficiera du tactile en premier lieu. Apple doit développer une interface optimisée pour la navigation tactile. On peut penser qu'à terme, les MacBook Air et Neo en profitent également. Il ne faut par contre pas s'attendre à un MacBook Air embarquant un écran OLED avant 2028, voire 2029.

Toujours d'après Kuo, Apple prévoit de livrer entre 4,5 et 5 millions d'unités du MacBook Neo en 2026. Ces estimations sont en baisse par rapport aux prévisions initiales, qui tablaient sur une fourchette comprise entre 5 et 7 millions de produits écoulés. Cette baisse est due à un retard dans la production de masse des appareils, qui devait débuter en octobre 2025, mais qui a été repoussée à la fin du mois de décembre 2025.


