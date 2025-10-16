Bouygues Telecom frappe fort avec le Galaxy S25 et 6 mois de Google AI Pro gratuits !

Bouygues Telecom vous fait entrer dans l’ère de l’intelligence artificielle avec le Samsung Galaxy S25 et 6 mois de Google AI Pro offerts pour transformer votre smartphone en véritable cerveau connecté. Une offre à ne pas rater.

L’intelligence artificielle n’est plus qu’un simple concept, elle s’invite désormais dans les smartphones les plus récents et permet à votre téléphone portable de vous accompagner du début à la fin de votre journée. Traductions en direct ou encore retouche de photo, grâce à elle, votre smartphone comprend tout, est capable d’apprendre et vous aide dans votre quotidien. Seul problème : accéder à l’intelligence artificielle ce n’est pas donné. Mais c’était sans compter sur Bouygues Telecom qui vous propose de profiter de 6 mois offerts à Google AI Pro. De quoi transformer votre smartphone en véritable assistant personnel !

Voici ce que contient précisément l’offre Bouygues Telecom pour le Samsung Galaxy S25 :

Samsung Galaxy S25 à 1 euro (+ 12,64 euros/mois pendant 24 mois)

Forfait 200 Go à 29,99 euros pendant 12 mois, puis 39,99 euros (engagement 24 mois)

6 mois d’essai offerts à Google AI Pro avec 2 To de stockage en ligne (valeur : 131,94 euros)

Galaxy AI Pro, l’intelligence artificielle dans votre poche

Galaxy AI Pro, c’est un service proposé dans les smartphones Samsung les plus récents. Il comprend vos besoins, anticipe vos actions et vous aide à gérer vos journées sans effort. Grâce au service Gemini, répond à toutes vos questions et peut vous aider à faire des présentations ou encore à organiser vos idées à voix haute.

Et ce n’est pas tout. Les fonctionnalités Now Brief et Now Bar transforment votre smartphone en véritable partenaire de vie. Le matin, Galaxy AI vous résume votre programme, votre niveau d’énergie et la météo. Tout au long de la journée, la Now Bar reste accessible pour vos itinéraires, votre musique ou vos rappels. Résultat : vous restez concentré sur l’essentiel, sans perdre une seconde.

Pour profiter de 6 mois d’essai offerts à Google AI Pro, vous devez notamment acheter le Samsung Galaxy S25 chez Bouygues Telecom. Et bonne nouvelle : lui aussi, il illuminera votre quotidien. Grâce à son moteur ProVisual et à la technologie HDR 10 bits, il capture des images éclatantes, même en mouvement ou en basse lumière. Fini les bruits parasites : la gomme audio ajuste automatiquement le son de vos vidéos pour une clarté parfaite. Chaque détail est maîtrisé, du décollage d’un avion à la pirouette de votre chat. En bref, c’est un smartphone aussi actuel que futuriste.

Avec son offre exclusive sur le Samsung Galaxy S25, Bouygues Telecom vous ouvre les portes de l’intelligence artificielle nouvelle génération. Grâce à six mois gratuits de Google AI Pro, vous découvrez tout le potentiel d’un écosystème où votre smartphone pense, organise et crée à votre place. Entre productivité, créativité et confort d’utilisation, cette formule réunit le meilleur de l’IA.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.