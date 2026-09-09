Ces montres connectées Galaxy Watch de Samsung sont abandonnées, elles ne recevront plus de mises à jour

Samsung a cessé le support logiciel de ses montres connectées Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Ces modèles sont privés de mises à jour majeures, mais aussi de correctifs de sécurité.

C’est officiel, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic sont en fin de vie chez Samsung. Les deux modèles, sortis en 2021, rejoignent la liste des appareils obsolètes de la marque. Ces montres connectées avaient reçu la mise à jour majeure vers One UI 8, et on savait déjà qu’elles n’auraient pas droit à One UI 9. Mais on apprend désormais qu’elles ne recevront désormais plus de patchs de sécurité. Samsung aura ainsi proposé un support de pile 5 ans, pas un mois de plus.

Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic ont représenté une génération importante pour les wearables de Samsung, puisqu’il s’agit des premières montres connectées du constucteur à tourner sous Wear OS. Les smartwatches précédentes de l’entreprise étaient livrées sous Tizen OS, un dérivé du système utilisé pour ses Smart TV. Le passage à l’écosystème de Google a été important aussi bien pour les appareils de Samsung que pour le logiciel de Google.

Galaxy Watch 4 : fin du support logiciel, une première pour une montre Wear OS chez Samsung

Lancées sous Wear OS 3, les deux modèles auront été mises à jour vers Wear OS 4, Wear OS 5 et Wear OS 6, avec surcouche One UI maison. L’année dernière, Samsung avait déjà abandonné définitivement le support de ses montres connectées sous Tizen OS. Mais en plus de la fin des mises à jour, il devenait impossible de télécharger de nouveaux contenus à partir du Galaxy Store. Ce n’est pas le cas pour les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, qui peuvent continuer à être utilisées normalement, mais sans les dernières protections en termes de sécurité. Elles restent aussi compatibles avec bon nombre d’applications et de fonctions sur smartphone Android, contrairement aux produits basés sur Tizen OS.

Les Galaxy Watch 5 à 9, ainsi que les modèles Ultra et FE, continuent à bénéficier des mises à jour de sécurité pour l’instant. Il est par contre probable que les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro perdent leur support en septembre 2027. Si vous chercher une remplaçante, Samsung vient de lancer ses nouvelles Galaxy Watch 9 et une Galaxy Watch Ultra 2.