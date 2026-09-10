iPhone Duo : que vaut la charnière de premier smartphone pliant d’Apple ?

Ça y est, Apple a levé le voile sur son tout premier iPhone pliable. Reste désormais à savoir ce que vaut la bête, et surtout sur le point considéré par beaucoup comme le plus important : la charnière. Alors, visible ou invisible ? On fait le point sur les premiers tests.

apple iphone 18 pro max duo prix

Hier soir s’est enfin tenue ce qui est sans doute l’une des plus importantes keynotes de l’histoire récente d’Apple. En effet, il s’agit de la première conférence officielle depuis l’annonce du départ de Tim Cook et, surtout, celle qui a vu le constructeur se lancer sur un marché déjà bien investi par ses concurrents sur Android : celui des smartphones pliables. Le suspense a tenu jusqu’au bout. Celui que l’on a appelé pendant des mois l’iPhone Ultra se nomme en réalité l’iPhone Duo.

Comme toujours chez Apple, le téléphone ne manque pas d’arguments pour convaincre les plus sceptiques. Mais, comme toujours pour ce type d’appareils, c’est sur la charnière que l’iPhone Duo est attendu au tournant. La concurrence a déjà plusieurs années d’expérience pour rendre la pliure de l’écran presque invisible, comme on le constate aujourd’hui sur le Galaxy Z Fold 8. Alors, qu’en est-il du nouveau venu ?

Sur le même sujet — iPhone 18 Pro, Apple Watch Ultra 2 : voici les nouveaux tarifs des produits de la keynote

L’iPhone Duo parvient-il à rendre sa pliure invisible ?

Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Nous pouvons en revanche nous baser sur les premiers ressentis des journalistes présents à la conférence. Allison Johnson de The Verge affirme ainsi que la pliure est non seulement presque invisible, mais également quasi imperceptible au toucher. Un bel exploit, mais à nuancer tout de même : il suffit de regarder le smartphone sous un angle peu avantageux pour distinguer la charnière.

Toujours est-il que Kerry Wan (ZDNET) et Raymond Wong (Gizmodo) corroborent les propos de leur collègue. Lorsque l’on se trouve bien en face de l’iPhone Duo, le smartphone ressemble à s’y méprendre à une petite tablette. Ajoutons à cela le fait que la charnière en elle-même semble particulièrement réussie, avec des mouvements fluides agréables au toucher, le smartphone a déjà tout d’un rival pour les cadors du milieu. Il ne reste plus qu’à attendre les premiers tests pour en avoir le cœur net.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

X-Men : le personnage d’Angel sera joué par un acteur vu dans The Boys et Scream 7

Nouveau venu au casting du prochain film Marvel mettant en scène les X-Men. C’est le personnage d’Angel qui trouve son acteur cette fois-ci. Il a été vu récemment dans la…

L’énergie noire évolue-t-elle ? Trente ans d’explosions d’étoiles apportent un nouvel indice

Depuis des milliards d’années, l’énergie noire rend l’expansion de l’Univers toujours plus rapide. Les chercheurs la croyaient constante. Un catalogue inédit de 2 884 supernovas alimente désormais les doutes. Déterminer…

Ce constructeur chinois arrive en Europe avec un SUV électrique original et plein d’options

Il va bientôt falloir compter sur un nouveau fabricant de voitures électriques sur le Vieux Continent. Un SUV électrique chinois au design atypique arrive bientôt en Europe. Les voitures électriques…

Téléchargez les fonds d’écran de l’iPhone 18 Pro sur n’importe quel smartphone

Sitôt sortis, sitôt disponibles. Les fonds d’écran du nouvel iPhone 18 Pro d’Apple sont accessibles en téléchargement. À défaut de changer de modèle, vous en aurez un peu l’impression. Les…

Le débogage sans fil d’Android vous a déjà lâché en pleine session ? Google s’attaque enfin au problème

Sur Android, relier son appareil à un ordinateur sans câble tenait parfois de la loterie. La connexion sautait au moindre changement de réseau, et l’appairage restait difficile à trouver dans…

Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra au meilleur prix : voici où acheter les smartphones pliants de Samsung

Samsung a dévoilé la sortie de ses nouveaux smartphones pliants lors de l’évènement Samsung Galaxy Unpacked de juillet 2026. Le géant coréen y a annoncé la sortie de deux nouveaux…

Chrome 153 : mettez votre navigateur à jour, une faille de sécurité exploitée par les pirates est corrigée

Si vous ne l’avez pas déjà fait, mettez votre navigateur Chrome à jour vers sa version 153. Elle comble de nombreuses vulnérabilités parfois critiques, dont une activement exploitée par les…

Samsung Galaxy Z Flip 8 au meilleur prix : voici où acheter le smartphone moins cher

Le Samsung Galaxy Z Flip 8 a été dévoilé lors du Galaxy Unpacked du mercredi 22 juillet 2026. Et bonne nouvelle, le smartphone pliant est disponible depuis le 7 août…

Cette nouveauté d’Android va simplifier la vie de tous ceux qui utilisent un gestionnaire de mots de passe

Choisir un nouvel outil pour gérer ses mots de passe sur Android restait une opération contraignante. Les identifiants passaient obligatoirement par un fichier non chiffré, et les passkeys demeuraient enfermées…

Marvel’s Wolverine : les notes sont tombées, l’exclu PS5 déçoit

Après des années d’attente, Marvel’s Wolverine sort enfin dans quelques jours. Mais le jeu des créateurs de Marvel’s Spider-Man n’a pas convaincu les premiers testeurs. La date de sortie de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.