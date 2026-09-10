Ça y est, Apple a levé le voile sur son tout premier iPhone pliable. Reste désormais à savoir ce que vaut la bête, et surtout sur le point considéré par beaucoup comme le plus important : la charnière. Alors, visible ou invisible ? On fait le point sur les premiers tests.

Hier soir s’est enfin tenue ce qui est sans doute l’une des plus importantes keynotes de l’histoire récente d’Apple. En effet, il s’agit de la première conférence officielle depuis l’annonce du départ de Tim Cook et, surtout, celle qui a vu le constructeur se lancer sur un marché déjà bien investi par ses concurrents sur Android : celui des smartphones pliables. Le suspense a tenu jusqu’au bout. Celui que l’on a appelé pendant des mois l’iPhone Ultra se nomme en réalité l’iPhone Duo.

Comme toujours chez Apple, le téléphone ne manque pas d’arguments pour convaincre les plus sceptiques. Mais, comme toujours pour ce type d’appareils, c’est sur la charnière que l’iPhone Duo est attendu au tournant. La concurrence a déjà plusieurs années d’expérience pour rendre la pliure de l’écran presque invisible, comme on le constate aujourd’hui sur le Galaxy Z Fold 8. Alors, qu’en est-il du nouveau venu ?

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L’iPhone Duo parvient-il à rendre sa pliure invisible ?

Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Nous pouvons en revanche nous baser sur les premiers ressentis des journalistes présents à la conférence. Allison Johnson de The Verge affirme ainsi que la pliure est non seulement presque invisible, mais également quasi imperceptible au toucher. Un bel exploit, mais à nuancer tout de même : il suffit de regarder le smartphone sous un angle peu avantageux pour distinguer la charnière.

Toujours est-il que Kerry Wan (ZDNET) et Raymond Wong (Gizmodo) corroborent les propos de leur collègue. Lorsque l’on se trouve bien en face de l’iPhone Duo, le smartphone ressemble à s’y méprendre à une petite tablette. Ajoutons à cela le fait que la charnière en elle-même semble particulièrement réussie, avec des mouvements fluides agréables au toucher, le smartphone a déjà tout d’un rival pour les cadors du milieu. Il ne reste plus qu’à attendre les premiers tests pour en avoir le cœur net.