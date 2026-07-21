Des nouveaux rendus du Galaxy Z Fold 8 de Samsung font surface en avance

Pas besoin d'attendre le Galaxy Unpacked de Samsung pour voir à quoi va ressembler le Galaxy Z Fold 8 et son format plus large que haut. Des rendus le montrent dans ses différents coloris.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Samsung Galaxy Unpacked a lieu demain, 22 juillet 2026 à 15h heure française. La marque sud-coréenne y dévoilera notamment ses nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Un petit rappel s'impose. Jusqu'à présent, Samsung n'avait que deux mobiles de ce genre à son catalogue, Z Flip et Z Fold. Cette année, un troisième rejoint la famille, le Z Fold 8 avec son format plus large que haut, aperçu entre les mains d'un chanteur populaire il y a peu.

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Le Galaxy Z Fold 8 Ultra sera quant à lui le véritable successeur du Galaxy Z Fold 7 de 2025. En résumé : le smartphone que vous voyez en illustration principale de cet article est le modèle inédit. En tout cas pour Samsung puisque Huawei a coiffé tout le monde au poteau avec son Pura X Max en avril dernier. Toujours est-il que les rendus publiés par le leaker Roland Quandt sur son compte Bluesky nous permette une fois de plus d'admirer l'appareil dans ses différents coloris.

Le Galaxy Z Fold 8 de Samsung se dévoile à la veille de l'Unpacked

En plus sa face arrière et de son écran interne, nous pouvons voir la dalle externe sur l'image ci-dessous. Le grand “8” affiché ne laisse aucun doute sur l'identité du smartphone. Ces rendus sont cohérents avec ceux que nous avons vu jusqu'à présent. Il ne devrait donc pas y avoir de surprise lors de la présentation de l'appareil.

Une autre image montre également l'assemblage de couches nécessaires à la technologie Flex Titanium, censée rendre la pliure des Z Fold 8 et Z Flip 8 quasiment invisible. Plus qu'à patienter jusqu'à demain pour enfin tout savoir de manière officielle.