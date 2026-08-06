Galaxy Watch 9 à 259 € au lieu de 409 € : l’offre de précommande expire ce soir

Dans quelques heures, l’offre de précommande sur la Galaxy Watch 9 s’achève. En attendant, il est encore possible d’économiser 150 €. Le prix de la version de base passe ainsi à 259 € au lieu de 409 €.

Galaxy Watch 9

Samsung se montre très agressif avec l’offre de lancement de la Galaxy Watch 9. Annoncée le 22 juillet 2026, elle est en précommande jusqu’à ce jeudi 6 août à 23h59. Cette période est marquée par une remise conséquente sur la montre connectée : 150 € à économiser immédiatement sur toutes les variantes. La version de base passe ainsi à 259 € seulement, soit 121 € de moins que le prix conseillé de la Watch 8 à son lancement.

Deux remises cumulables sur la Galaxy Watch 9

D’abord le code promo NEWLIVE fait baisser le prix de 100 € au panier. Ensuite, en choisissant PayPal lors du paiement, 50 € supplémentaires sont déduits du tarif. La version 40 mm Bluetooth passe ainsi à 259 €, soit près de 37 % sous le prix affiché.

Le mécanisme fonctionne à l’identique sur toute la gamme :

  • Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth : 259 € au lieu de 409 € ;
  • Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth : 289 € au lieu de 439 € ;
  • Galaxy Watch 9 40 mm 4G : 309 € au lieu de 459 € ;
  • Galaxy Watch 9 44 mm 4G : 339 € au lieu de 489 €.

Samsung propose d’autres avantages intéressants : 30 % sur un bracelet supplémentaire acheté en même temps, et deux mois de Strava Premium. Une reprise est aussi possible pour faire baisser davantage le prix, avec 50 € de bonus à la clé pour un paiement échelonné par Floa. Attention, ce bonus-là s’annule si vous choisissez PayPal : il faut trancher entre les deux.

Pour le coloris, vous avez le choix entre crème et graphite pour le format de 40 mm. En 44 mm, Samsung propose le graphite et l’argent.

Un format toujours fin, avec une batterie plus généreuse

La Galaxy Watch 9 conserve un boîtier de seulement 8,6 mm d’épaisseur. Son système d’attache dynamique et son nouveau bracelet Sport réduisent l’espace entre la montre et le poignet afin de maintenir les capteurs correctement en place. Au-delà du confort, cet ajustement doit favoriser la fiabilité des mesures.

La puce Snapdragon Wear Elite prend le relais à l’intérieur pour une utilisation plus fluide au quotidien, tout en étant plus économe en énergie. La batterie connait également une nette amélioration : sur la version de 40 mm, elle grimpe à 390 mAh, contre 325 mAh Samsung annonce 40 heures d’autonomie, écran Always-On coupé.

Le programme santé s’étoffe aussi avec l’arrivée d’un score de cœur, en plus du score d’énergie qui existait déjà. Des coach sommeil et de running, ainsi qu’un indicateur inédit de charge cardio sont également disponibles.

La Galaxy Watch 9 repère par ailleurs les signes évoquant une apnée du sommeil. Dernier ajout, et pas des moindres : Google Gemini débarque au poignet, déclenchable d’un simple mouvement pour poser une question ou lancer une commande vocale.


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