Le Samsung Galaxy S27 pourrait ne pas avoir la même RAM selon le modèle, la faute à une facture trop salée

La flambée du prix de la mémoire vive pèse sur tous les fabricants de smartphones. Samsung testerait actuellement une nouvelle RAM pour ses Galaxy S27, sans parvenir à trouver un accord sur son prix. Tous les modèles de la gamme pourraient ne pas en profiter de la même manière.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

Depuis la fin de l’année dernière, la RAM coûte de plus en plus cher. Les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle absorbent une grande partie de la production, au détriment des smartphones. Chaque fabricant cherche à réduire ses coûts, quitte à rogner sur certains composants. Selon une rumeur de juin, la pénurie de mémoire pousserait Samsung à revoir les écrans de ses Galaxy S27. Le géant sud-coréen a même prévenu que la situation pourrait s’aggraver en 2027.

La RAM de la future gamme fait elle aussi l’objet de spéculations. Fin juillet, le Galaxy S27 Ultra renoncerait à une mémoire vive de nouvelle génération, selon un leaker. Samsung garderait la LPDDR5X actuelle au lieu de passer à la LPDDR6, plus rapide mais plus coûteuse. Un rapport venu de Corée brouille désormais les cartes.

Samsung jugerait la RAM de Micron trop chère pour équiper tous ses Galaxy S27

Selon le média sud-coréen The Bell, Samsung soumet actuellement la LPDDR5X de Micron à des tests de qualité en vue des Galaxy S27. Ces puces profitent de son procédé de gravure le plus avancé. Ses échantillons étaient déjà pressentis pour la génération précédente, sans suite. Le problème vient du tarif. L’Américain applique en général un surcoût de 20 à 30 % sur ses nouvelles puces, mais il réclamerait cette fois jusqu’à 50 % de plus que la propre division mémoire de la marque. Un tel écart compliquerait la signature d’un accord avant Chuseok, la grande fête des récoltes en Corée.

Face à cette impasse, Samsung pourrait réserver sa meilleure mémoire à une partie de la gamme. Côté Galaxy S27 et S27+, la puce maison Exynos 2700 s’accompagnerait de LPDDR5X. À l’inverse, les S27 Pro et S27 Ultra équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm garderaient une chance d’obtenir de la LPDDR6. Pareille hypothèse contredit la rumeur de l’été. Pour les utilisateurs, l’écart se ressentirait sur la fluidité du système, l’ouverture des applications et les fonctions d’IA. Rien n’est tranché pour l’instant.


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