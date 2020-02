Galaxy S : cette infographie retrace l’évolution de la gamme depuis 2010

Samsung a lancé 11 générations de Galaxy S depuis 2010. Á l’occasion de la sortie imminente des Galaxy S20, une infographie est venue retracer l’évolution complète de la gamme des Galaxy S au cours de la décennie écoulée. Prêt pour un petit voyage dans le temps ?

Nos confrères de Gadgetsdeck ont mis en ligne une infographie dédiée aux 11 générations de smartphones de la gamme des Galaxy S de Samsung. Très complète, elle revient sur les nouveautés et les particularités principales des Galaxy S, depuis le Galaxy S1 jusqu’aux nouveaux Galaxy S20.

Revivez l’histoire des Galaxy S

L’infographie démarre avec le Galaxy S1 en 2010. Grâce à son écran Super AMOLED, le smartphone Android s’impose rapidement comme une alternative haut de gamme de taille aux iPhone d’Apple. Le terminal se distinguait aussi par la surcouche Android Touchwiz. Moins d’un an après, le constructeur a levé le voile sur son successeur : le Galaxy S2. Cette variante était notamment équipée d’un capteur photo de 8 mégapixels.

Avec le Galaxy S3 en 2012, Samsung abandonne le design anguleux des deux premières générations. Le fabricant opte cette fois pour un design « galet » plus arrondi. Cette génération signe l’arrivée de la vidéo Full HD et d’un écran haute définition de 4,8 pouces. En mai 2013, la marque dévoile le Galaxy S4, une simple amélioration du S3.

Vient ensuite le Galaxy S5 en 2014. Trop similaire aux précédentes générations, le smartphone ne rencontrera pas le succès commercial escompté. Samsung décide alors de diversifier son offre en proposant plusieurs modèles de son prochain flagship. Lancés en 2015, les Galaxy S6, S6 Edge et S6 Edge Plus sont un franc succès. Les versions Edge signent par exemple l’arrivée du premier écran aux bords incurvés chez les Galaxy S.

En 2016, Samsung continue sur sa lancée avec les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge. Avec cette nouvelle génération, rapidement devenue un des best-sellers de gamme, Samsung peaufine sa recette. L’année suivante, les Galaxy S8 et Galaxy S8 Plus marquent un nouveau tournant. Cette génération signe en effet l’avènement de l’écran Infinity Display.

Presque identiques aux S8, les Galaxy S9 et S9 Plus peinent à convaincre les acheteurs en 2018. Suite aux ventes décevantes de la gamme, Samsung annonce en février 2019 les Galaxy S10, S10e et S10 Plus. Les trois smartphones se distinguent grâce à leur écran Infinity-O et leur lecteur d'empreintes digitales sous l’écran.

Dans quelques heures, Samsung présentera finalement les Galaxy S20, un nouveau trio de smartphones haut de gamme, pour succéder à ses Galaxy S10. Avec ce nouvelle onzième génération, le constructeur peaufine la recette utilisée l’an dernier. On y retrouve notamment l’écran troué, le lecteur sous l’écran et des appareils photo composés de nombreux capteurs.

Source : Gadgetsdeck