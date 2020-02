Galaxy S20 : Samsung va lancer des variantes moins chères avec seulement 8 Go de RAM

Samsung va aussi commercialiser des Galaxy S20 équipés de seulement 8 Go de RAM, révèle un informateur réputé. Dans certains pays, le constructeur sud-coréen proposera en effet des variantes 4G avec moins de mémoire vive. La marque espère ainsi baisser le prix de départ de sa nouvelle génération de smartphones.

Il y a quelques semaines, Ice Universe, célèbre leaker du monde du smartphone, affirmait que les Galaxy S20 pourront compter sur un minimum de 12 Go de RAM. Encore plus haut de gamme, le Galaxy S20 Ultra grimperait quant à lui jusqu’à 16 Go de RAM, une première dans l’industrie.

Des Galaxy S20 4G un peu moins chers dans certains pays ?

Roland Quandt, un autre leaker réputé, est depuis venu nuancer les informations d’Ice Universe. « Tous les modèles de Samsung Galaxy S20 4G ne sont pas égaux. Certains pays auront droit une configuration d’entrée de gamme avec 8 Go de RAM au lieu de 12 Go pour permettre des prix de départ plus bas » assure Roland Quandt sur son compte Twitter. Pour rappel, c’était déjà le cas l’an dernier avec les Galaxy S10 et Galaxy S10+.

Du reste, ces variantes 8 Go de RAM profiteront toutes d’un minimum 128 Go de stockage interne. On s’attend à ce que Samsung décline uniquement les Galaxy S20 et Galaxy S20+ en version 4G et 8 Go de RAM. Orienté premium, le Galaxy S20 Ultra devrait se cantonner à 16 Go de RAM comme prévu. Malheureusement, Roland Quandt n’en dit pas plus sur les pays concernés par les Galaxy S20 dotés de 8 Go de RAM. Quoi qu’il en soit, l’existence de ces déclinaisons devrait permettre au constructeur de vendre des smartphones à un prix de départ un peu moins élevé.

Pour rappel, le Galaxy S20 4G serait vendu à un prix de départ situé entre 800 et 900 euros. De son côté, le Galaxy S20+ serait proposé autour des 1000€. Enfin, le S20 Ultra, la seule variante uniquement vendue en version 5G, grimperait à 1300 €. On vous en dit plus dès que possible sur les Galaxy S20. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur la gamme dans les commentaires ci-dessous.