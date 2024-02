iPad 10 à la Fnac : la tablette Apple (2022) devient très abordable

Le modèle 2022 de l'iPad fait l'objet d'une bonne affaire à la Fnac. La tablette Apple de 10ème génération est à moins de 450 euros et les adhérents de l'enseigne peuvent obtenir 40 euros offerts sur leur compte fidélité.

Jusqu'à ce dimanche 18 février 2024, la Fnac effectue l'opération “10€ offerts tous les 100€ d'achat” sur une sélection de produits Apple pour les adhérents titulaires de la carte de fidélité. Parmi cette sélection, on peut trouver l'iPad de 10ème génération.

Disponible dans sa version 64 Go et en plusieurs coloris, la tablette Apple (2022) est à 449 euros au lieu de 589,99 euros. En saisissant le coupon POMME10 au cours de l'étape du panier, les clients Fnac auront droit à 40 euros sur leur cagnotte. En prenant en compte ce bonus tarifaire, l'Apple iPad 10 revient donc à 409 euros.

Présenté en même temps que l'iPad Pro avec M2, l'iPad de 10e génération est équipé d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une définition de 2360 x 1640 pixels, une résolution de 264 pixels par pouce et un affichage True Tone. On retrouve également une puce A14 Bionic incluant un CPU 6 cœurs, un GPU 4 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs ; une mémoire vive de 4 Go de RAM ; le système d'exploitation iPadOS 16 ; et une autonomie pouvant avoisiner les 10 heures.

Quant à la partie photo de l'iPad, celle-ci est composée d'un capteur arrière de 12 MP (grand angle) et d'une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP. De son côté, la connectivité est constituée de la norme Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et d'un connecteur USB-C. Enfin, un câble de charge USB‑C et un adaptateur secteur USB‑C 20 W sont livrés avec la tablette.