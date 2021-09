French Days smartphones 2021 : les offres à ne pas rater (Xiaomi, Samsung, OnePlus …)

Sommaire French Days 2021 : le Top des bons plans sur les smartphones

Les smartphones Xiaomi

Les smartphones Samsung

Les smartphones OnePlus, Oppo

iPhone

Commentaires

C'est parti pour la deuxième vague des French Days 2021. À quelques semaines de la fin d'année, de nombreuses boutiques proposent des offres intéressantes sur une large gamme de produits high-tech. Si vous souhaitez profiter de l'occasion pour acheter un nouveau smartphone, les meilleurs bons plans sont ici.

Vous trouvez ici les bons plans à ne pas rater sur les smartphones pendant ces quatre jours de French Days, la deuxième vague de 2021. Toutes les enseignes sont engagées dans la guerre des prix. Sur Amazon, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore chez Boulanger, nous voyons fleurir des offres sur des smartphones Xiaomi, Samsung ou encore Apple. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sur les bons plans French Days incontournables du moment.

French Days 2021 : le Top des bons plans sur les smartphones

Les smartphones Xiaomi

Poco F3 256 Go à 339 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Poco F3 n'a pas grand-chose à envier à certains modèles vendus beaucoup plus cher. En plus d'être compatible 5G, il dispose d'un bel écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ qui profite d'une fluidité exemplaire grâce au taux de rafraichissement de 120 Hz. Cerise sur le gâteau, le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l'écran. À l'occasion des French Days, le smartphone profite d'une réduction de 60 € sur Amazon.

Pour ce qui est des autres caractéristiques, on y retrouve un SoC Snapdragon 870 haut de gamme. Il s'agit d'une version améliorée du Snapdragon 865, compatible 5G et épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Enfin, en ce qui concerne la partie photo, le smartphone dispose de trois capteurs, dont un module principal de 48 MP. Vous avez également un objectif grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP.

Poco X3 Pro 256 Go à 229 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vendu en temps normal à 299 €, le Xiaomi Poco X3 Pro équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 250 € à l'occasion des French Days. Ce smartphone est proposé à bon prix en temps normal pour ses caractéristiques. Avoir la possibilité de l'acheter encore moins cher est une excellente occasion à saisir. Le Poco X3 Pro embarque notamment un puissant SoC Snapdragon 860.

Comme précisé plus haut, la version en promo intègre une mémoire vive de 8 Go ainsi que 256 Go de stockage. De belles caractéristiques pour un smartphone qui s'affiche actuellement à 250 €.

Xiaomi Mi 10T Lite à 229 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Xiaomi Mi 10T Lite profite d'une caractéristique que l'on retrouve en temps normal sur les smartphones haut de gamme. Il dispose en effet d'un écran fluide de 120 Hz et dispose d'une batterie de 4820 mAh compatible avec la recharge rapide à 33 W. bénéficiant d'une recharge rapide de 33W. Grâce à son SoC Snapdragon 750G, il bénéficie également d'une compatibilité 5G.

Le SoC est accompagné de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour la version en promo. Habituellement facturé 299 €, le Xiaomi Mi 10T Lite est à 229 € pendant les French Days sur Amazon. Une bonne occasion pour l'acheter moins cher sachant qu'il offrait déjà un excellent rapport qualité prix en temps normal.

Xiaomi Mi Note 10 Lite à 299 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Mi Note 10 Lite est sous la barre des 300 € à l'occasion des French Days au lieu de 379 €. Ce smartphone milieu de gamme dispose d'un SoC Snapdragon 730G performant épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. À cela s'ajoute une grosse batterie de 5260 mAh compatible avec une recharge rapide de 30. Xiaomi promet une charge complète en à peine une heure pour ensuite profiter d'une autonomie de 2 jours.

Les smartphones Samsung

Galaxy A32 5G à 269 € 399 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le smartphone milieu de gamme de Samsung bénéficie d'une grosse réduction sur Cdiscount. Il est au meilleur prix du web à 269 € au lieu de 399 € au lancement. C'est 130 € de remise qui ne se refusent pas. Le Galaxy A32 est un smartphone 5G équipé du SoC 8 cœurs Dimensity 720 gravé en 7 nm. MediaTek a prouvé qu'avec ses processeurs, il peut désormais rivaliser avec Snapdragon sur le segment milieu de gamme, voire haut de gamme.

Vous profitez donc de performances décentes pour un smartphone milieu de gamme. Le SoC est épaulé par une RAM de 4 Go et une capacité de stockage de 128 Go. Pour la partie photo, le mobile dispose de 4 capteurs : un module principal de 48 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP, un module macro de 5MP et enfin d'un ToF de 2 MP.

Galaxy S20 FE dès 499 €

Le Galaxy S20 FE est en promo chez Amazon et Boulanger à partir de 499 € au lieu de 659 € habituellement. Ça c'est si vous préférez la version 4G. Celle offrant la 5G est proposée 100 € plus cher. Là aussi vous bénéficiez d'une belle réduction de 160 € (-21%) puisque le mobile est facturé 599 € au lieu de 759 € alors que la deuxième vague des French Days 2021 bat son plein.

Le Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme intégrant un SoC Snadragon 865 ou Exynos 990 en fonction des versions. Il offre 6 ou 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Enfin, la batterie est d'une capacité de 4500 mAh et est compatible avec une recharge rapide de 25 W et la recharge sans fil (15W).

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

Les smartphones OnePlus, Oppo

Oppo Reno 4Z à 249 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

L'Oppo Reno 4Z est proposé sous la barre de 250 € à l'occasion des French Days. Profitez de ce bon plan si ce smartphone milieu de gamme vous intéresse. Sous le capot, on retrouve un SoC 5G, le Mediatek Dimensity 800. Il est épaulé par 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. L'écran Full HD+ de 6,67 pouces offre une fréquence de 120 Hz. Enfin, la batterie est d'une capacité de 4000 mAh.

OnePlus 9 256 Go à 623 € (Expiré)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le OnePlus 9 est proposé au meilleur prix chez Amazon à 623 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sur le site officiel de la marque et chez d'autres marchands, le smartphone est disponible à 719 € en temps normal. C'est quasiment 100 € de réduction sur le haut de gamme OnePlus de 2021 à l'occasion des French Days.

iPhone

iPhone 12 Mini 579 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous aimez le format compact, l'iPhone 12 mini est fait pour vous. Avec sa diagonale de 5,4 pouces, il convient parfaitement aux petites mains et se positionne sur un segment où les modèles sont aujourd'hui très rares. Lancé à 809 €, l'iPhone 12 mini s'affiche aujourd'hui au meilleur prix à 579 € sur Cdiscount, un prix jamais vu auparavant.

Le tarif affiché est de 599 € mais n'oubliez pas de saisir le code promo 20EUROS dans le panier pour profiter de 20 euros de réduction en plus. A 579 €, vous bénéficiez de 230 € de réduction sur le prix de départ ou le prix de l'iPhone 13 mini, la nouvelle version.

Série iPhone 13 dès 759 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les tout nouveaux iPhone font l'objet d'une réduction fort intéressante de 50 € à saisir immédiatement. Ce bon plan concerne les iPhone 13, 13 Pro et 13 mini. Cela se passe chez Sosh qui propose ainsi l'iPhone 13 mini à 758 € au lieu de 809 €, l'iPhone 13 à 859 € au lieu de 909 € ou encore l'iPhone 13 Pro à 1109 € au lieu de 1159 €.

iPhone 12 64 Go 764 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'iPhone 12 fait l'objet d'une réduction d'une quarantaine d'euros pendant les French Days. Proposé habituellement à 859 €, on le retrouve en ce moment à 764 € dans sa version avec 64 Go de stockage en coloris blanc.

Pour finir, parce qu'un smartphone doit être accompagné d'un bon accessoire audio, n'hésitez pas à consulter notre récap des meilleurs bons plans sur les casques audio et écouteurs. Pour ce qui est des objets connectés, vous avez les appareils Amazon Echo, Fire TV, Kindle qui sont en promo. Si vous êtes adeptes des produits de la Pomme, découvrez les meilleures offres French Days sur les appareils Apple.

Nous avons également rassemblé pour vous les meilleurs forfaits mobiles en promo, ou encore les bons plans sur les jeux Nintendo Switch. Pour finir, nous proposons également un récapitulatif des bons plans par boutique : Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, ou encore Rue du Commerce.