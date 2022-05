French Days : Aliexpress pulvérise le prix du Realme GT Master

Aliexpress nous propose ici une offre de choc sur le Realme GT Master à l'occasion des French Days. Si vous recherchez un smartphone 5G sous la barre des 200 €, c'est un bon plan à ne pas laisser filer.

Pour les French Days, Aliexpress propose le Realme GT Master à seulement 189,99 € au lieu de 269,99 €, soit une réduction de 30%. Et ce, alors qu'on retrouve le smartphone jusqu'à 300 €, voire plus chez certains concurrents. C'est un excellent prix pour s'offrir le smartphone 5G aux caractéristiques équilibrées à un prix très intéressant.

Les 80 € de réduction sont offerts via un code promo. N'oubliez donc pas de saisir le code SDFRY025 dans le panier avant de valider votre commande. Ce bon plan s'applique aussi bien à la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage qu'à celle de 8/256 Go. La première est à 189,99 € et la seconde à 239, 99 €. Toutes deux grâce au code promo SDFRY025.

Pour ce qui est de ses caractéristiques, le Realme GT Master dispose d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Ce dernier offre un taux de rafraichissement de 120 Hz, un gros atout pour un smartphone de ce prix. Sous le capot, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 778 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

La batterie du Realme GT Master est d'une capacité de 4300 mAh et elle est compatible avec une recharge super rapide de 65W. Enfin, en ce qui concerne la partie photo, elle est composée d'un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et d'un capteur selfie de 32 MP. Découvrez notre sélection des autres bons plans smartphone des French Days 2022.