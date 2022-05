French Days : 2 offres à prix cassés pour le Samsung Galaxy S20 FE

Plus que quelques heures pour profiter des promotions des French Days. Si vous souhaitez un smartphone haut de gamme sans casser votre tirelire, Cdiscount propose une réduction importante sur le Galaxy S20 FE sorti en 2021. Les modèles 4G et 5G sont en vente respectivement à 339 euros et 439 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S20 FE (4G)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S20 FE (5G)

À sa sortie en 2021, la version Fan Edition du Samsung Galaxy S20 avait rencontré un beau succès commercial. Aujourd’hui en promotion à 339 euros pour la version 4G et à 439 euros pour la version 5G, le Samsung Galaxy S20 FE bénéficie d’une chute de prix de 320 euros ! C’est donc l’occasion parfaite de s’offrir un flagship à prix cassé avant la fin des French Days Cdiscount.

Ce smartphone haut de gamme de chez Samsung est équipé d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865 et sa mémoire vive de 6 Go de RAM, il s’agit d’un téléphone puissant capable de tout faire tourner sans souci. Il dispose également d’une mémoire interne de 128 Go, extensible à 1 To grâce au port microSD. Avec une batterie de 4500 mAh, son autonomie lui permet de tenir jusqu’à un jour et demi. Au niveau photo, vous trouverez un objectif principal de 12 MP, un téléphoto de 8 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un capteur frontal de 32 MP.

Pour en savoir plus sur ce modèle, vous pouvez lire notre test du Samsung Galaxy S20 FE ou regarder notre unboxing complet en vidéo.