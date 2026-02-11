NordVPN fête son anniversaire avec une grosse réduction et 3 mois offerts

À l’occasion de son 14e anniversaire, NordVPN lance une offre spéciale qui fait fondre ses prix jusqu’à 76%. Une opportunité pour protéger vos appareils et profiter d’internet sans restriction, le tout, à prix réduit.

Voir l'offre anniversaire de NordVPN

Cela fait maintenant 14 ans que NordVPN a fait son entrée sur le marché des VPN. Bien qu’il soit loin d’être l’un des pionniers du secteur, il a su s’imposer comme un acteur incontournable. Une étude de l’ARCOM datant de 2024 le classe d’ailleurs parmi les VPN les plus utilisés en France.

Pour célébrer son anniversaire, l’éditeur vient de lancer une promotion exceptionnelle qui fait baisser ses prix jusqu’à 76%. Le VPN est disponible à partir de 3,09 € au lieu de 11,59 €, avec 3 mois offerts en bonus.

Tout savoir sur l’offre anniversaire de NordVPN

Les meilleurs prix sont accessibles avec l’abonnement de 2 ans. Cette durée d’engagement est d’autant plus avantageuse qu’elle offre 27 mois d’utilisation, grâce aux 3 mois de bonus. NordVPN est ainsi disponible dès 3,09 € pour la formule de base. Vous payez 83,43 € au lieu de 312,93 €.

Basique (24 mois + 3 mois offerts) : 3,09 € par mois au lieu de 11,59 € (-73%).

: 3,09 € par mois au lieu de 11,59 € (-73%). Plus (NordVPN + NordPass) – 24 mois + 3 mois offerts : 3,59 € par mois au lieu de 15,10 € (-76%)

: 3,59 € par mois au lieu de 15,10 € (-76%) Ultime (NordVPN + NordPass + Nordlocker + Assurance cyber-risques) – 24 mois + 3 mois offerts : 6,59 € par mois au lieu de 21,39 € (-69%).

Il reste par ailleurs tout à fait possible d’opter pour l’abonnement d’un an qui vous fera profiter d’une remise allant jusqu’à 63%. Pour cette durée d’engagement, le VPN est accessible à partir de 4,99 € par mois.

dès 3.09€ Satisfait ou remboursé 30 jours 8922 serveurs 10 connexions simultanées maximum 129 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 71% 3.09€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 60% 4.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Un VPN, mais pas seulement

NordVPN inclut de nombreuses fonctionnalités de sécurité, en plus du VPN. La formule de base intègre notamment un bloqueur de publicités et de domaines malveillants ainsi que la surveillance du Dark Web pour détecter une éventuelle fuite de vos données.

Avec la formule Plus, vous profitez en plus d’une protection avancée de la navigation, d’une protection anti-malware ainsi que contre le phishing. Cette formule inclut également un gestionnaire de mots de passe (NordPass).

Enfin, l’offre Ultime vous permet d’accéder à d’autres fonctionnalités supplémentaires : 1 To de stockage chiffré dans le Cloud (NordLocker), une assurance cyber-risques de 5000 € et la possibilité de supprimer vos informations personnelles des bases de données d’entreprises ou de sites web. Cette assurance cyber-risque vous garantit un remboursement jusqu’à 5000 € si vous vous faites arnaquer en ligne ou en cas de préjudice liée à une usurpation de votre identité.