NordVPN est en promo à -71 % pendant les soldes d’hiver, c’est le meilleur moment pour s’abonner

L'abonnement à NordVPN coûte moins cher à l'occasion des soldes d'hiver. Vous pouvez économiser jusqu'à 71 % sur le coût de l'abonnement et profiter de tous les avantages du service à petit prix.

Un VPN est devenu un outil indispensable pour ses appareils connectés à internet. Qu'il s'agisse de chiffrer son trafic pour sécuriser ses données et se protéger contre les menaces en ligne, d'accéder à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles depuis la France (films et séries en streaming, ou d'accéder à des tarifs avantageux pour certains abonnements, produits, services ou réservations, les VPN se montrent utiles au quotidien à bien des égards.

L'un des leaders du marché est NordVPN, une solution VPN complète qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années déjà. Pour les soldes d’hiver, la plateforme a décidé de casser ses prix : vous pouvez souscrire en obtenant jusqu'à 71 % de réduction avec un abonnement d'une durée de deux ans. Vous pourrez donc profiter de ce tarif attractif sur le long terme.

Un abonnement NordVPN à petit prix pour les soldes

Trois offres sont proposées :

NordVPN Basique à 3,25 € par mois, soit 81,36 € pour 25 mois (24 mois + 1 mois offert), représentant 71 % d'économie.

NordVPN Plus à 4,21 € par mois, soit 105,36 € pour 25 mois (24 mois + 1 mois offert), représentant 71 % d'économie.

NordVPN Ultime à 6,61 € par mois, soit 165,36 € pour 25 mois (24 mois + 1 mois offert), représentant 69 % d'économie.

NordVPN Plus inclut une protection de la navigation et anti-malware, un bloqueur de publicités et de traqueurs, un gestionnaire de mots de passe et un outil d'analyse des fuites de données en plus du service VPN. NordVPN Ultime y ajoute 1 To de stockage cloud et une assurance Cyber risques, qui prévoit jusqu’à 5 000 € de compensation en cas d’arnaque ou d'usurpation d’identité. Les trois formules disposent d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

dès 3.25€ Satisfait ou remboursé 30 jours 8922 serveurs 10 connexions simultanées maximum 129 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 71% 3.25€/ mois Pendant 25 mois Souscrire - 60% 4.59€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

NordVPN, c'est aussi des performances haut de gamme et de nombreuses fonctionnalités de sécurité personnalisables. Un seul compte permet de protéger jusqu'à 10 appareils simultanément. Et avec plus de 8 900 serveurs VPN couvrant plus de 178 emplacements dans le monde, vous avez accès à un choix pléthorique de localisations.

Une application NordVPN est disponible sur Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Android TV, Apple TV, Fire TV et Chromecast, ainsi qu'une extension de navigateur pour Chrome, Edge et Firefox.