Les Tesla vont peut-être enfin arrêter de foncer sur les bus scolaires et les animaux grâce à cette mise à jour

Lors de plusieurs tests, le Full Self-Driving de Tesla a percuté des mannequins enfants et ignoré des bus scolaires à l'arrêt. Pourtant, le constructeur compte bien faire oublier ces ratés avec sa nouvelle version. Désormais, Elon Musk promet des voitures bien plus promptes à réagir face aux dangers de la route.

Les systèmes de conduite assistée promettent de soulager les automobilistes au quotidien. Leur fiabilité reste pourtant au centre de toutes les attentions. Plusieurs essais indépendants ont révélé des comportements préoccupants dans les situations les plus critiques. Un collectif avait notamment filmé un véhicule électrique percutant des mannequins enfants devant un bus scolaire arrêté. De quoi nourrir durablement la méfiance du public. Ces démonstrations rappellent que la moindre erreur coûte cher sur la route.

Tesla cherche justement à redorer l'image de son Full Self-Driving. La firme américaine a connu des mois agités autour de cette technologie, entre incidents médiatisés et homologations difficiles. Le constructeur a même commencé à déployer sa conduite supervisée en Europe. Une nouvelle version de son logiciel arrive maintenant pour corriger plusieurs faiblesses pointées du doigt.

Tesla FSD 14.3.4 rolling out now pic.twitter.com/Lbtx2Yeo6i — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2026

La conduite autonome de Tesla réagit désormais 20 % plus vite face aux imprévus

Tesla déploie sa mise à jour 14.3.4 du Full Self-Driving depuis le 11 juin 2026. Elon Musk a annoncé ce déploiement sur le réseau social X. Le patron de la marque détaille une réécriture complète du compilateur de l'intelligence artificielle. Cette refonte accélère de 20 % le temps de réaction du véhicule. Elle lui fait gagner de précieuses fractions de seconde. Le logiciel comprend aussi mieux les scènes rares et les environnements à faible visibilité. Sa lecture des panneaux et des géométries en trois dimensions progresse également.

Le Full Self-Driving promet surtout de mieux gérer les scénarios les plus dangereux. Tesla annonce une réaction améliorée face aux véhicules d'urgence, aux bus scolaires et aux usagers ne respectant pas la priorité. La marque dit aussi avoir entraîné son intelligence artificielle à repérer plus tôt les petits animaux sur la chaussée. Ces progrès reposent sur des cas difficiles collectés directement auprès de sa flotte de véhicules. Le Cybertruck profite enfin de la fonction de stationnement autonome réservée jusque-là aux autres modèles. Le constructeur rappelle toutefois que ce système reste supervisé et exige un conducteur attentif à chaque instant.