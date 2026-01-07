NordVPN à prix cassé pour les soldes d’hiver : économisez jusqu’à 71% et surfez sans limites !

NordVPN démarre l’année avec une nouvelle offre dans le cadre des soldes d’hiver. Le VPN fait l’objet d’une belle réduction en ce moment : jusqu’à 71%, avec un bonus offert.

Si vous avez pris la bonne résolution de ne plus négliger votre cybersécurité en 2026, un VPN est un outil incontournable pour non seulement se protéger, mais aussi contourner de nombreuses formes de restrictions en ligne.

À l’instar des antivirus, l’efficacité et la fiabilité d’un VPN sont deux critères primordiaux. NordVPN bénéficie d’une solide réputation dans ce domaine. Pour les soldes d’hiver, le VPN est à prix réduit.

NordVPN : un prix en forte baisse pour les soldes d’hiver

Les réductions les plus intéressantes de NordVPN sont valables sur l’abonnement de deux ans. Un VPN est censé être un compagnon au quotidien, sur la durée. Deux ans représentent donc une bonne durée d’engagement, d’autant plus qu’elle permet de profiter des meilleurs tarifs.

Voici le détail des offres de NordVPN pour les soldes d’hiver :

Formule Basique (24 mois + 1 mois offert) : 3,25 € par mois, soit 81,36 € pour 25 mois (-71%)

(24 mois + 1 mois offert) : 3,25 € par mois, soit 81,36 € pour 25 mois (-71%) Formule Plus (24 mois + 1 mois offert) : 4,21 € par mois, soit 105,36 € pour 25 mois (-71%)

(24 mois + 1 mois offert) : 4,21 € par mois, soit 105,36 € pour 25 mois (-71%) NordVPN Ultime (24 mois + 1 mois offert) : 6,61 € par mois, soit 165,36 € pour 25 mois (-69%)

En plus du VPN, la formule de base de NordVPN inclut une protection contre les publicités et domaines malveillants. En optant pour la formule Plus, vous profitez en plus du gestionnaire de mots de passe NordPass qui est accompagné d'un analyseur de fuites de données.

Ce dernier vous alerte lorsque vos mots de passe ou autres données sont identifiés dans une fuite sur le Dark Web. Et grâce à la protection Anti-menaces Pro, vous bénéficiez d'une sécurité renforcée contre les malwares et le phishing.

Enfin, la formule Ultime qui est la plus avancée, inclut également un stockage Cloud sécurisé de 1 To en plus de tous les autres avantages. Vous profitez également d'une assurance Cyber-risques sans surcoût. En d’autres termes, NordVPN vous rembourse jusqu'à 5 000 € si vous êtes victime d'une arnaque en ligne.

Les autres atouts de NordVPN

Le nombre de serveurs que compte un VPN est important pour offrir un large choix aux utilisateurs, mais aussi pour réduire les ralentissements liés à la surcharge. NordVPN dispose ainsi de plus de 8 000 serveurs dans 126 pays différents.

Le VPN utilise par ailleurs des technologies parmi les plus solides du marché, en termes de sécurité et de performances. Vous y retrouverez notamment le protocole NordLynx, basé sur Wireguard, mais aussi NordWhisper, OpenVPN ou encore IKEv2/IPsec.