Apple a une mauvaise nouvelle pour les cœurs solitaires, Siri ne vous laissera jamais la draguer

Apple prépare une nouvelle Siri bien plus douée pour discuter avec ses utilisateurs. Pourtant, le géant californien tient à poser une limite très nette à cette proximité. Hors de question pour son assistant de se transformer en partenaire amoureux.

Les assistants vocaux dopés à l'intelligence artificielle envahissent désormais notre quotidien. Beaucoup deviennent si bavards que certains utilisateurs nouent un véritable lien affectif avec eux. Des internautes confient même être tombés amoureux de leur chatbot préféré. Une récente enquête évoque 26 % de la génération Z ayant déjà fréquenté une IA. Apple a justement dévoilé une refonte spectaculaire de son assistant vocal lors de sa dernière conférence. La marque entend bien se démarquer de cette tendance.

La nouvelle Siri arrivera avec iOS 27, attendu plus tard cette année et déjà disponible en version bêta. La marque à la pomme veut en faire une assistante plus naturelle, sans copier les chatbots concurrents. La firme de Cupertino a longuement vanté cette nouvelle approche d'Apple Intelligence centrée sur la confidentialité. Ses dirigeants ont surtout tenu à clarifier un point précis sur le comportement de l'assistant.

Siri refuse de jouer le rôle de partenaire amoureux auprès de ses utilisateurs

La nouvelle Siri assume donc un positionnement à contre-courant des autres IA. Craig Federighi, patron de l'ingénierie logicielle d'Apple, a détaillé cette philosophie. Il s'exprimait dans une interview accordée à l'émission Mostly Human sur YouTube. Le dirigeant reproche aux chatbots actuels de miser sur l'engagement et la flagornerie. Selon lui, ces services poussent l'utilisateur à se confier pour mieux créer un lien artificiel. L'assistant se contentera d'aider sans jamais entretenir ce type de relation. Il veut surtout permettre d'accomplir des tâches et de découvrir le monde.

Craig Federighi n'est pas le seul dirigeant à défendre cette vision chez Apple. Le patron du marketing, Greg Joswiak, refuse d'obliger les utilisateurs à rédiger des requêtes complexes pour être compris. Le responsable rejette aussi l'idée de faire de l'IA un simple argument marketing. Il insiste enfin sur la confidentialité, en rappelant que les données restent stockées sur l'iPhone. La firme américaine assure ne jamais y accéder, contrairement à plusieurs services rivaux. Reste à voir si cette Siri tiendra ses promesses une fois lancée auprès du grand public.