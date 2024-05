Si vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous procurer le MacBook Air 15″ avec M3, sachez que le dernier ordinateur portable Apple incluant 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go en SSD est 210 euros moins cher. Le bon plan est accessible chez Amazon et sur le site de la Fnac.

Alors qu'Apple a récemment dévoilé son nouvel iPad Pro M4, deux sites e-commerce en profitent pour faire baisser le prix du dernier MacBook Air 15″ avec M3. Disponible dans un coloris gris sidéral et dans sa version 16/512 Go, l'ordinateur Apple fait l'objet d'une remise immédiate de 10 % chez Amazon et sur le site de la Fnac.

Grâce à cette réduction, le laptop de la firme de Cupertino passe ainsi de 2059 euros à 1849 euros. En cas de commande chez l'un des deux sites de commerce en ligne, il faut savoir que la livraison de l'appareil peut se faire gratuitement à domicile.

Le MacBook Air 15″ avec M3 et ses points forts

Annoncé au début du mois de mars dernier et considéré comme étant le plus puissant des ultraportables, le MacBook Air de 2024 embarque un écran rétroéclairé par LED de 15,3 pouces incluant les technologies IPS et True Tone, une résolution native de 2880 x 1864 pixels à 224 pixels par pouce, une luminosité de 500 nits, la prise en charge d’un milliard de couleurs et une large gamme de couleurs (P3).

L'ordinateur portable possède aussi la puce Apple M3 disposant d'un CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, d'un GPU 10 cœurs, du Neural Engine 16 cœurs et de 100 Go/s de bande passante mémoire. On trouve également une batterie lithium‑polymère de 66,5 Wh assurant une autonomie maximale de 18 heures, le Wi‑Fi 6 (802.11ax), un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour terminer, le MacBook Air M3 est accompagné d'un adaptateur secteur double port USB‑C 35 W et d'un câble USB‑C vers MagSafe 3.

